Evropa si údajně připravuje plán B pro případ odchodu USA z NATO 🌍

- Evropa údajně připravuje záložní plán pro NATO pro případ odchodu USA - plány se rozvíjejí neformálně za zavřenými dveřmi.
- Historický zlom: Německo pod Merzem po desetiletích odporu podpořilo myšlenku evropské obranné suverenity
- Největší výzvou zůstává jaderné odstrašování, Paříž a Berlín otevřeli diskusi o rozšíření francouzského jaderného deštníku
- Pro investory strukturální signál: rostoucí obranné výdaje a zbrojní projekty budou evropský obranný průmysl podporovat dlouhodobě
Íránská válka odhalila trhlinu v transatlantickém spojenectví, kterou evropští lídři již nemohou ignorovat. Zatímco Washington vede vojenskou operaci v Perském zálivu, Evropa údajně potichu pracuje na scénáři, který by Alianci udržel funkční i bez plnohodnotné americké účasti.
Podle některých zdrojů tyto plány, diplomaty označované jako „evropské NATO", získaly podporu klíčových hráčů včetně Německa, které podobným návrhům desetiletí odolávalo. Kancléř Merz změnil postoj poté, co dospěl k závěru, že na americkou spolehlivost se v éře Trumpa nedá dlouhodobě spoléhat. Berlínský obrat následně odblokoval širší dohodu, přidaly se Velká Británie, Francie, Polsko i severské země. Cílem není vybudovat konkurenční strukturu, ale zachovat odstrašení vůči Rusku a operační kontinuitu i v případě, že Washington stáhne své síly nebo odmítne přijít na pomoc.
Praktické výzvy jsou však obrovské. NATO je od základů vybudováno kolem amerického vedení. Od logistiky přes zpravodajství až po jaderné odstrašování. Žádná evropská země tyto mezery nedokáže rychle zaplnit. Francie a Británie jsou pod tlakem rozšířit své jaderné role, přičemž Paříž a Berlín již otevřeli diskusi o případném francouzském jaderném deštníku pro další evropské státy včetně Německa. Finský prezident Stubb, jeden z klíčových aktérů těchto plánů, zdůraznil, že cílem je řízený přechod, nikoli ukvapené odpojení.
Trump mezitím stupňuje tlak. Evropské spojence označil za zbabělce, NATO nazval papírovým tygrem a pohrozil vystoupením z Aliance pro odmítnutí Evropy zapojit se do konfliktu v Íránu. Brusel se ocitl v nepříjemné pozici. Odmítnout válku, kterou považuje za nelegitimní, ale zároveň nepřijít o bezpečnostní architekturu budovanou sedm desetiletí.
Pro investory jde o dlouhodobý strukturální signál. Evropské výdaje na obranu rostou, přibývají společné zbrojní projekty a stále více zemí hovoří o obnovení povinné vojenské služby.
