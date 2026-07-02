Evropské luxusní automobilky ztrácí klíčový trh. Je to konec jejich dominance? 🚗

Evropské luxusní automobilky se v Číně dostávají pod stále větší tlak. Značky jako Porsche, Audi, BMW nebo Mercedes-Benz dlouhá léta těžily z prestiže, silné historie a emocí spojených s ikonickými modely. Jenže čínský trh se rychle mění. Zákazníci už nehledají pouze slavné logo na kapotě, ale také technologie, výkon, chytrou výbavu a lepší poměr ceny a hodnoty.
Dobrým příkladem je nový model Audi Nuvolari, který automobilka představila začátkem června v Monaku. Hybridní vůz s výkonem 1 000 koní, motorem V8 a technikou sdílenou s Lamborghini má stát přibližně 686 000 USD. Audi však nepočítá s tím, že by tento model výrazně pomohl prodejům. Vyrobeno má být pouze 499 kusů. Hlavním cílem není objem prodejů, ale návrat emocí ke značce.
Nuvolari tak funguje jako takzvaný halo car. Jde o výjimečný vůz, který má přitáhnout pozornost, posílit image automobilky a vytvořit kolem značky silnější auru. Podobnou roli v minulosti sehrály například Audi R8, Porsche 918 Spyder nebo BMW i8. Jenže právě tento koncept dnes naráží na změnu trhu.
Jedním z hlavních důvodů je elektrifikace. Výkon, který byl dříve vyhrazen supersportům za stovky tisíc dolarů, dnes nabízejí i moderní elektromobily. Tesla Model S už v minulosti ukázala, že elektrický sedan může zrychlit na úroveň drahých Lamborghini. Tím se změnilo vnímání výkonu. Rychlost už sama o sobě nestačí k tomu, aby vůz působil výjimečně.
Největší problém pro tradiční automobilky dnes přichází z Číny. Domácí značky dokážou nabídnout levnější, rychlejší a technologicky vyspělejší vozy než zavedení evropští výrobci. Čínští zákazníci proto stále častěji dávají přednost domácím modelům, které přinášejí pokročilé asistenční systémy, luxusní interiér, digitální výbavu a pravidelné aktualizace softwaru.
Výrazně to pociťuje zejména Porsche. Prodeje značky v Číně v roce 2025 podle uvedených dat klesly meziročně o 26 %. Globálně šlo pro automobilku o nejslabší prodejní rok od roku 2009. Porsche navíc podle dostupných informací ustoupilo od plánů na nový elektrický halo model, což může naznačovat, že nejbohatší klienti značky stále preferují spíše analogový a emocionální charakter vozů než další elektromobil.
Dobře to ukazuje například Huawei Maextro S800, který se v Číně rychle stal jedním z nejviditelnějších symbolů nové éry luxusních vozů. Sedan s cenou od zhruba 708 000 jüanů, tedy přibližně 104 000 USD, dokáže oslovovat zákazníky i v segmentu, kde dříve dominovaly evropské značky. Podle dostupných informací se prodává lépe než Porsche Panamera, Mercedes-Benz třídy S i další modely s cenou nad 100 000 USD. Pro srovnání, Panamera v Číně začíná přibližně na 1,1 milionu jüanů, což ještě více zvýrazňuje cenový tlak, kterému tradiční prémiové automobilky čelí.
- Maextro S800 láká zákazníky nejen cenou, ale také výbavou. Nabízí pokročilé asistenční systémy, tři displeje na palubní desce, dveře ovládané tlačítkem a luxusní detaily v interiéru. Pro mnoho čínských kupců je důležitá také možnost bezdrátových aktualizací, díky nimž vůz nepůsobí zastarale ani po delší době používání.
Podobný tlak vytváří také Xiaomi SU7 Ultra. Čtyřdveřový elektromobil nabízí přibližně 1 500 koní a zrychlení z nuly na 100 km/h za méně než 2 sekundy. Cenově se přitom pohybuje výrazně níže než tradiční supersporty. BYD prostřednictvím luxusní značky Denza zase připravuje model Z convertible s výkonem 1 000 koní, který má být levnější než Porsche 911.
Z pohledu investorů je důležité, že tradiční automobilky se nacházejí v komplikované pozici. Na jedné straně potřebují chránit marže a vyrábět ziskové prémiové vozy. Na druhé straně musí investovat do elektromobility, softwaru a nových technologií, kde čínská konkurence postupuje velmi rychle. Vývoj extrémně drahých halo modelů je navíc finančně náročný a často nedává smysl z hlediska objemu výroby.
To však neznamená, že se halo cars úplně vytratí. Spíše se mění jejich podoba. Mercedes například rozvíjí program Mythos, který vybraným klientům umožňuje podílet se na stavbě vlastního motoru V8. Nejde tedy jen o výkon, ale o osobní zážitek, exkluzivitu a emocionální propojení se značkou.
Automobilky tak budou muset najít nový způsob, jak vytvořit prestiž v době, kdy samotný výkon přestal být vzácný. Dříve stačilo nabídnout extrémně rychlý vůz s ikonickým designem. Dnes zákazník očekává také software, autonomní funkce, luxusní digitální prostředí a pocit, že vůz se v čase zlepšuje.
Čína tím ukazuje širší trend, který může postupně zasáhnout i další trhy. Luxusní automobilky už nemohou spoléhat pouze na historii a slavné logo. Budoucnost prémiového segmentu bude záviset na schopnosti spojit emoce, technologie a hodnotu do jednoho přesvědčivého produktu.
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