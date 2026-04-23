💶 Evropské PMI prudce klesá, protože konflikt s Íránem tvrdě dopadá na ekonomickou aktivitu

- Německo (PMI Composite): Index prudce klesl na 48,3 z 51,9, což znamená nečekanou kontrakci aktivity v soukromém sektoru poprvé od května 2025.
- Německo (PMI Services): Ukazatel se propadl na 46,9, nejníže od roku 2022, a to kvůli zvýšené nejistotě spojené s konfliktem s Íránem.
- Francie (PMI Composite): Aktivita klesla na 47,6 z 48,8, což je 14měsíční minimum a zároveň čtvrtý měsíc v řadě pod hranicí 50,0 bodu, která odděluje expanzi od kontrakce.
- Francie (PMI Services): Sektor služeb se propadl na 46,5, protože konflikt vedl spotřebitele k výrazně opatrnějším výdajům.
- Překvapení ve výrobě: Navzdory propadu ve službách zůstal zpracovatelský průmysl v obou zemích v pásmu růstu, přičemž Francie dosáhla téměř čtyřletého maxima 52,8. Analytici však varují, že tento vývoj může být pouze dočasný, protože zákazníci nakupují s předstihem kvůli obavám z nedostatku a růstu cen.
Konflikt na Blízkém východě zastavil oživení eurozóny
Nejnovější data PMI naznačují, že ekonomické oživení eurozóny bylo válkou na Blízkém východě zastaveno. Konflikt s Íránem se stal hlavním destabilizačním faktorem, který nejtvrději dopadá na sektor služeb, a to kvůli kombinaci zvýšené nejistoty a prudce rostoucích nákladů na energie a dopravu.
V Německu, největší evropské ekonomice, zaznamenal sektor služeb nejvýraznější propad za více než tři roky. Zatímco zpracovatelský průmysl zůstává prozatím odolný, ekonomové ze společnosti S&P Global varují, že zhoršující se podnikatelská nálada a sílící cenové tlaky, které rostou nejrychlejším tempem za tři roky, mohou brzy vést i ke slabosti na trhu práce. Berlínská vláda zavedla úlevy na cenách paliv v objemu 1,6 miliardy EUR, aby dopady zmírnila, celková nálada však zůstává pesimistická.
Situace ve Francii kopíruje podobný vývoj, když slabost sektoru služeb stáhla ekonomickou aktivitu na nejnižší úroveň za více než rok. Firmy čelí nejvyšší míře nejistoty od roku 2022 a francouzská inflace se vrátila na 2 % poté, co byla dříve pod cílem centrální banky.
Pro Evropskou centrální banku představují tato data složitou výzvu. Zatímco ekonomická aktivita slábne, prudce rostoucí inflace vstupních nákladů komplikuje další postup. Přestože se tento měsíc očekává, že tvůrci politiky ponechají sazby beze změny, přetrvávající tlak na růst cen by mohl ECB nakonec přimět k úvahám o dalším zvýšení úrokových sazeb.
EURUSD prohlubuje pokles
Po slabých evropských datech a přetrvávajícím geopolitickém riziku pár EURUSD prodloužil svůj sestupný pohyb, přičemž další tlak přinášejí rostoucí výnosy amerických vládních dluhopisů. Měnový pár aktuálně testuje úroveň 1,1700, což představuje jeho nejvýraznější medvědí vlnu od konce března.
Z technického pohledu pár prorazil svou rostoucí trendovou linii, což odráží zaměření trhu na rizika spojená s Blízkým východem a preferenci amerického dolaru jako bezpečného přístavu. Klíčová podpora se nyní nachází poblíž 38,2% Fibonacciho retracementu hlavní klesající vlny z počátku roku. Pokud ceny energií zůstanou zvýšené a konflikt bude pokračovat, očekává se, že dominance dolaru přetrvá.
