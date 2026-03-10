Exxon míří domů do Texasu. Chce si posílit obranu proti aktivistům 🛢️

-
Exxon Mobil chce přesunout firemní registraci z New Jersey do Texasu.
Cílem je posílit ochranu proti aktivistickým akcionářům a klimatickým žalobám.
Texas nabízí firmám přívětivější právní prostředí a silnější ochranu před spory.
Krok navazuje na širší trend, kdy do Texasu míří i další velké společnosti.
Americký ropný gigant Exxon Mobil plánuje opustit registraci v New Jersey a nově se právně usadit v Texasu, kde už dlouhodobě sídlí jeho centrála. Tento krok může firmě pomoci posílit ochranu před tlakem aktivistických akcionářů i klimatických žalob.
Návrh firma představila ve svém dokumentu pro akcionáře a ke změně ještě bude potřeba jejich souhlas. Pokud ji investoři schválí, Exxon se zařadí po bok dalších známých společností, jako jsou Tesla, SpaceX nebo Coinbase, které se rozhodly využít podnikatelsky vstřícnější prostředí v Texasu.
Důležitou roli hraje i nová texaská legislativa z loňského roku, která firmám poskytla silnější právní ochranu. Změny mimo jiné snižují riziko akcionářských žalob, protože umožňují nastavit minimální podíl akcií potřebný pro podání některých žalob. Pro Exxon je to citlivé téma, protože dlouhodobě čelí tlaku ze strany ekologických skupin i investorů požadujících tvrdší klimatickou politiku.
Společnost zároveň uvedla, že texaští zákonodárci, soudci i poroty jsou podle jejího názoru obecně lépe obeznámeni s jejím podnikáním a provozem. To může být výhodné nejen při právních sporech, ale i při vyjednávání o daních či dalších regulatorních otázkách.
Exxon má sice historické kořeny v New Jersey, které sahají až k období po rozpadu Standard Oil na začátku 20. století, jeho centrála se ale nachází v Texasu už od roku 1989. Přesun registrace tak působí i jako symbolické dokončení dlouhodobého přesunu firmy na americký jih.
Firma navíc už loni podnikla další krok k omezení vlivu aktivistických návrhů na valných hromadách, když zavedla program pro drobné investory, který jim umožňuje automaticky hlasovat v souladu s doporučením vedení. Exxon uvedl, že téměř 40 % jeho akcií drží individuální investoři, ale během hlasovací sezóny se jich účastní jen asi čtvrtina.
Texas se tak dál profiluje jako bezpečný přístav pro velké korporace, které hledají stabilnější a byznysově přívětivější právní prostředí. Pro Exxon jde především o snahu upevnit svou obranu v době, kdy energetické firmy čelí rostoucímu politickému i společenskému tlaku.
