FedEx sází při automatizaci více na partnerství než na vlastní robotiku

FedEx se při rozšiřování robotiky ve skladech a v last-mile logistice stále více opírá o externí partnery namísto toho, aby každý automatizační nástroj vyvíjel interně. Nejviditelnějším příkladem je jeho víceletá spolupráce se společností Berkshire Grey, z níž vzešel robotický vykladač přívěsů Scoop, který má vstoupit do provozu později v roce 2026. Vedoucí pracovníci FedEx zároveň uvedli, že partnerství považují v oblasti robotiky za rychlejší cestu, protože běžně dostupná řešení často neodpovídají složitosti mixu zásilek a celé sítě společnosti.
Proč FedEx volí partnerství
FedEx 3. února oznámil zavedení autonomního systému Scoop od Berkshire Grey s tím, že robot byl po víceleté spolupráci obou firem vyvinut přímo pro vykládku přívěsů. Společnost uvedla, že vykládání přívěsů s proměnlivým mixem zásilek patří dlouhodobě k fyzicky nejnáročnějším a nejméně předvídatelným činnostem v balíkových uzlech, přičemž první systémy Scoop mají být uvedeny do provozu později v kalendářním roce 2026.
FedEx se přitom nevzdává vlastního vývoje úplně. Firma stále interně vyvíjí technologie jako SenseAware a SenseAware ID pro sledování zásilek, ale její zástupci pro TechCrunch uvedli, že robotika představuje výrazně složitější technickou oblast a že spolupráce se specializovanými firmami je pro potřeby FedEx rychlejší i praktičtější.
Strategie přesahuje jeden skladový robot
Model založený na partnerství už zasahuje do několika částí sítě FedEx. V září 2024 FedEx oznámil strategickou alianci a investici do společnosti Nimble s cílem rozšířit svou fulfillment nabídku v Severní Americe a 24. března 2026 spustil službu FedEx SameDay Local ve spolupráci s OneRail, která propojuje zákazníky se sítí více než 1 000 doručovacích partnerů pro dvouhodinová nebo celodenní doručovací okna.
FedEx také spolupracuje se společností Aurora na trasách s autonomní kamionovou dopravou v Texasu a TechCrunch uvedl, že firmy už dokončily více než 3 200 autonomních přeprav. Zároveň dřívější spolupráce FedEx se společností Nuro skončila poté, co startup opustil vlastní doručovací provoz a přešel na licencování autonomní technologie.
Trhy nyní budou sledovat, zda FedEx dokáže tyto projekty založené na partnerství proměnit ve škálovatelný růst produktivity napříč svou sítí. Investoři budou zároveň hledat známky toho, že automatizace zlepší bezpečnost, rychlost doručování i marže, aniž by firmu nutila k vyšším výdajům na vlastní robotiku.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
