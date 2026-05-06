Fenomenální začátek roku pro Advanced Micro Devices!

Výsledky Advanced Micro Devices za první čtvrtletí 2026 ukazují rozsah transformace, kterou společnost v posledních letech prošla. Už nejde o příběh postupného zotavení, ale o společnost, která se stala jedním z klíčových vítězů globálního boomu v infrastruktuře umělé inteligence.
AMD jasně překonala očekávání trhu. Dosáhla tržeb 10,25 miliardy USD a zisku na akcii 1,37 USD. Dynamika růstu zůstává působivá. Ještě důležitější ale je, že ji doprovází jasné zlepšení kvality byznysu. Společnost neroste jen rychleji, ale zároveň stále ziskovějším způsobem. To se odráží v rostoucích maržích a silné tvorbě hotovostního toku.
Klíčové finanční údaje za první čtvrtletí:
- Tržby 10,25 miliardy USD oproti očekávání kolem 9,9 miliardy USD, meziročně růst o 38 %
- Zisk na akcii 1,37 USD, nad konsenzem trhu
- Segment Data Center dosáhl 5,78 miliardy USD, meziročně růst o 57 %
- Hrubá marže kolem 55 % s dalším růstovým potenciálem
- Provozní marže 25 %, meziročně zlepšení
- Volný cash flow 2,57 miliardy USD, výrazně více než před rokem
Jádrem tohoto příběhu je segment Data Center, který je nejen nejrychleji rostoucí částí byznysu, ale zároveň nově definuje celkový profil společnosti. Meziroční nárůst o 57 % lze jen těžko vnímat jako jednorázový výkyv. Spíše odráží strukturální trend, ve kterém poptávka po výpočetním výkonu pro AI roste rychleji, než trh dříve očekával. AMD těží jak z rozšíření AI akcelerátorů, tak ze své silné pozice v serverových CPU, které zažívají jasné oživení.
V tomto kontextu je obzvlášť důležitý výhled. Společnost očekává tržby za druhé čtvrtletí kolem 11,2 miliardy USD, což je nad očekáváním trhu. To signalizuje, že poptávka zůstává silná a že prodejní pipeline je pro nadcházející měsíce dobře podpořená. Zároveň AMD očekává další zlepšení hrubé marže. To naznačuje rostoucí příspěvek produktů s vyšší hodnotou a vyšší marží.
Vnímání trhu se také vyvíjí. AMD je stále častěji vnímána jako více než jen alternativa k Nvidii. Rozsah a tempo růstu trhu s AI poskytují dostatek prostoru pro více velkých hráčů. AMD si postupně upevňuje pozici budováním komplexnějšího a konkurenceschopnějšího ekosystému řešení.
Zajímavým a často podceňovaným prvkem tohoto příběhu je role CPU, která se spolu s nástupem nových aplikací AI vracejí do centra pozornosti. S rostoucím významem agentních modelů a komplexnějších výpočetních prostředí už samotné akcelerátory nestačí. Stále důležitější je efektivní spolupráce CPU a GPU, správa pracovních zátěží a celková optimalizace infrastruktury. To je oblast, ve které má AMD hluboké zkušenosti a dlouhodobou konkurenční výhodu.
V praxi to znamená, že společnost je dobře připravena těžit nejen z přímé poptávky po AI, ale také z rostoucí složitosti systémů, které ji podporují.
Celkově tento report potvrzuje, že AMD vstoupila do nové fáze růstu. Silná expanze tržeb, zlepšující se marže a zvýšený výhled vytvářejí konzistentní obraz společnosti, která těží z jednoho z nejsilnějších technologických trendů posledních let. Klíčovou otázkou do budoucna už není, zda AMD roste, ale jak dlouho dokáže toto tempo udržet a do jaké míry ho dokáže promítnout do dalšího růstu marží.
Zdroj: xStation5
