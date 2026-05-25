Těžební gigant omezuje zelené projekty🌱

- BHP podle uniklých dokumentů odkládá nebo ruší vybrané dekarbonizační projekty v segmentu železné rudy v Západní Austrálii.
- Mezi dotčenými projekty je solární a bateriový projekt v dole Jimblebar i systém s kapacitou 500 MW.
- Firma podle zprávy opustila také plán zařízení, které mohlo snížit emise až o 1,7 milionu tun ročně.
- Vývoj ukazuje širší trend, kdy těžební a průmyslové firmy zpomalují zelené investice kvůli nákladům, technologiím a kapitálové disciplíně.
Těžební společnost BHP Group podle informací zveřejněných médii zpomaluje část svých dekarbonizačních plánů v segmentu železné rudy v Západní Austrálii. Interní dokumenty, na které upozornily The Guardian a pořad ABC Four Corners, naznačují, že největší těžební skupina světa ustupuje od některých projektů, které měly snížit emise v jejích klíčových provozech.
Podle zprávy měla BHP odložit či zrušit několik důležitých iniciativ. Mezi nimi byl i projekt solární elektrárny a bateriového úložiště v dole Jimblebar, který už měl být schválen představenstvem. Firma měla zároveň odložit širší systém zahrnující 500 MW solární, větrné a bateriové kapacity. Kromě toho se BHP podle dokumentů vzdala plánů na nízkoemisní zařízení pro zpracování železné rudy, které mohlo zabránit vzniku až 1,7 milionu tun emisí ročně.
Tento krok je významný, protože železná ruda patří mezi nejdůležitější zdroje příjmů BHP. Západoaustralské provozy jsou pro skupinu strategickým pilířem a jakékoli změny v jejich investičních plánech mají dopad nejen na samotnou společnost, ale také na širší debatu o dekarbonizaci těžebního průmyslu.
BHP přitom v minulosti prezentovala snižování emisí jako důležitou součást své dlouhodobé strategie. Zpomalení vybraných projektů tak ukazuje, že přechod k nízkoemisní těžbě je složitější, než se původně zdálo. Firmy v těžkém průmyslu narážejí na kombinaci vysokých nákladů, technologických omezení a nejistoty ohledně toho, kdy budou klíčová řešení připravena pro komerční nasazení ve velkém měřítku.
Podobný trend je patrný i v dalších sektorech. Společnosti z oblasti bankovnictví, letectví i energetiky v poslední době zmírňují některé klimatické závazky. Důvodem jsou rostoucí náklady, nedostatek dostupných technologií a v některých případech také politický tlak. Téma tak není izolované pouze na BHP, ale odráží širší realitu, kdy ambiciózní cíle narážejí na praktické limity realizace.
Zajímavé je také srovnání s konkurencí. Rio Tinto, největší rival BHP, už dříve snížilo odhad výdajů na dekarbonizaci do roku 2030 na 1–2 miliardy USD. Původně přitom počítalo s částkou až 6 miliard USD. To naznačuje, že velcí těžaři začínají k zeleným investicím přistupovat opatrněji a více zohledňují návratnost, technologickou připravenost i tlak na kapitálovou disciplínu.
BHP v reakci na dotazy médií uvedla, že již snížila své emise o 36 % oproti úrovním z roku 2020. Zároveň ale upozornila, že některé klíčové technologie potřebné pro zelenou transformaci zatím nejsou připravené k nasazení. Tím firma naznačuje, že nejde nutně o opuštění klimatických cílů jako takových, ale spíše o přehodnocení tempa a priorit jednotlivých projektů.
Pro investory může být zpráva vnímána dvojím způsobem. Na jedné straně omezení některých zelených projektů může krátkodobě podpořit finanční disciplínu a snížit tlak na kapitálové výdaje. Na straně druhé ale může zvýšit reputační riziko a vyvolat otázky, zda bude BHP schopna plnit své dlouhodobé klimatické závazky bez výraznějších investic do nízkoemisních řešení.
Z pohledu environmentálních skupin a části akcionářů může být tento vývoj problematický. BHP je jedním z největších hráčů v globální těžbě a její investiční rozhodnutí mohou ovlivnit tempo dekarbonizace celého sektoru. Pokud podobný přístup zvolí i další společnosti, může se přechod těžkého průmyslu k nižším emisím dále zpomalit.
Celkově zpráva ukazuje, že zelená transformace těžebního sektoru vstupuje do složitější fáze. Po období ambiciózních cílů přichází důraz na proveditelnost, náklady a dostupnost technologií. BHP tak sice nadále může deklarovat snahu o snižování emisí, ale praktické kroky naznačují opatrnější tempo, než jaké trh a veřejnost mohly očekávat.
