Finanční systém v ohrožení? 💥USA řeší skryté úvěrové riziko

- Ministerstvo financí USA zahájí konzultace s pojišťovacími regulátory kvůli trhu private creditu (soukromého úvěrování).
- Regulátory zajímá hlavně likvidita, páka, ratingy a vazby na regulovaný finanční sektor.
- Scott Bessent upozorňuje na riziko nákazy finančního systému při přesunu těchto aktiv do bank, pojišťoven a fondů.
- Administrativa zároveň nechce, aby se penzijní úspory Američanů staly cílem pro nekvalitní aktiva.
Americké ministerstvo financí se podle agentury Reuters chystá v nejbližších týdnech svolat první sérii jednání s domácími i zahraničními pojišťovacími regulátory. Tématem budou aktuální rizika na trhu private creditu (soukromého úvěrování), tedy neveřejného úvěrování mimo tradiční bankovní sektor, jehož objem už dosahuje zhruba 2 bilionů USD.
Impulsem jsou rostoucí obavy investorů z oblastí jako likvidita, transparentnost nebo kvalita úvěrových standardů. Ministr financí Scott Bessent měl podle zdrojů plánovat pravidelné konzultace už od ledna, přičemž první schůzka by mohla být oznámena velmi brzy. Cílem není okamžitě přijímat nová opatření, ale získat přesnější přehled o tom, jak se private credit stále více propojuje s regulovaným finančním systémem.
Ministerstvo financí sice nemá přímou pravomoc regulovat pojišťovny, chce však vystupovat jako koordinační platforma pro všech 50 amerických států a jejich pojišťovací dohledy. Regulátory zajímá zejména využívání pákového financování fondů, konzistence ratingů, role offshore zajištění a také skutečná likvidita investic navázaných na private credit.
Bessent už v únoru upozornil, že ve chvíli, kdy se tato aktiva přesouvají do institucí jako penzijní fondy, banky nebo pojišťovny, stává se z toho otázka širší finanční stability. Private credit podle něj v minulosti pomohl zaplnit mezeru po omezení bankovního úvěrování po krizi let 2008 až 2009 i během pandemie, současně ale chce vláda ověřit, zda poskytovatelé těchto úvěrů postupovali dostatečně obezřetně.
Důležitým tématem je i ochrana drobných investorů. Bessent připustil, že lidé by mohli mít k těmto aktivům přístup například přes penzijní účty nebo 401(k) produkty, zároveň však varoval, že administrativa nechce dopustit, aby se úspory běžných Američanů staly úložištěm pro nekvalitní či problematická aktiva.
Z pohledu trhu jde o signál, že americká vláda začíná private credit sledovat výrazně pozorněji. Pokud se potvrdí rostoucí rizika spojená s propojením tohoto sektoru s tradičními finančními institucemi, může to v dalších měsících vést k přísnějšímu dohledu i vyšším požadavkům na transparentnost.
