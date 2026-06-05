Fotbalový gigant Manchester United řeší dluh za 425 milionů USD ⚽

Manchester United podle některých zdrojů zvažuje refinancování dluhu ve výši 425 milionů USD, který má být splatný v příštím roce. Slavný anglický klub jedná v rané fázi s bankami a jednou z možností je využití trhu soukromých úvěrových emisí, kde si firmy nebo sportovní organizace mohou půjčovat přímo od institucionálních investorů.
Tento typ financování v minulosti využily i další velké fotbalové kluby, například Tottenham Hotspur nebo FC Barcelona. Pro Manchester United by mohlo jít o způsob, jak si zajistit dlouhodobější financování mimo klasický veřejný dluhopisový trh. Zájem mají podle dostupných informací jak banky, tak institucionální investoři, včetně amerických pojišťoven.
Klub aktuálně refinancuje dluh z roku 2015, který nese pevný úrok 3,79 %. Nové financování však pravděpodobně přijde v prostředí vyšších úrokových sazeb, což může znamenat dražší obsluhu dluhu. Pokud bude poptávka investorů dostatečně silná, celkový objem nové transakce by mohl dosáhnout až 500 milionů USD. To by klubu poskytlo dodatečné prostředky, které by mohl využít podle svých potřeb.
Refinancování přichází v citlivé době. Část členů rodiny Glazerových, která Manchester United vlastní více než dvě desetiletí, zvažuje prodej svých podílů v klubu. Někteří akcionáři podle dostupných informací analyzují možnost prodeje části nebo celého svého vlastnictví. Dluhová struktura klubu tak může být důležitým faktorem nejen pro investory, ale i pro případné budoucí kupce.
Manchester United patří mezi nejznámější fotbalové značky na světě. Klub vyhrál rekordních 13 titulů v Premier League a dlouhodobě si udržuje schopnost přitahovat globální hvězdy. V minulosti za něj hráli například Cristiano Ronaldo, Paul Pogba nebo Zlatan Ibrahimović. Silná značka ale zároveň neznamená, že se klub může vyhnout tlaku spojenému s vysokým zadlužením.
Kořeny současné dluhové zátěže sahají do roku 2005, kdy Glazerovi koupili Manchester United formou pákového odkupu. Před touto transakcí měl klub dluh kolem 50 milionů GBP, ale po převzetí se jeho závazky výrazně zvýšily. Přestože rodina Glazerových do klubu vložila také stovky milionů vlastních prostředků, zadlužení zůstává jedním z nejcitlivějších témat kolem vlastnictví Manchesteru United.
Z investičního pohledu bude důležité sledovat, za jakých podmínek se klubu podaří refinancování uzavřít. Vyšší úroky mohou zatížit hospodaření, zatímco silný zájem investorů by naopak ukázal, že značka Manchester United má na finančním trhu stále značnou váhu. Pokud se objem financování přiblíží k 500 milionům USD, klub by mohl získat větší finanční flexibilitu, ale zároveň by si prodloužil období vysokých závazků.
Graf Manchester United (MANU.US, D1)
Zdroj: xStation5
Akcie Manchester United pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se pohybují v blízkosti úrovně 22,75 USD. Cena v posledních týdnech výrazně zrychlila směrem vzhůru a dostala se nad předchozí rezistence, což potvrzuje převahu kupců. Důležitým pozitivním signálem je, že cena zůstává nad EMA 50 na úrovni 19,07 USD i nad SMA 100 na úrovni 17,87 USD. Tyto průměry nyní tvoří podpůrné pásmo, které může být důležité v případě korekce.
Nejbližší důležitou oblastí je pásmo kolem 22,75 USD, kde se cena aktuálně nachází. Pokud by akcie tuto úroveň udržely a pokračovaly výše, mohl by se otevřít prostor pro další růst. Naopak případné odmítnutí by mohlo vést ke korekci směrem k oblasti 21,18 USD a následně k podpoře u 19,07 USD, kde leží EMA 50. Celkově však graf zatím ukazuje, že kupci mají nad trhem kontrolu.
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