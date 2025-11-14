🚩Futures na kakao a kávu prudce klesají v důsledku obchodních dohod mezi USA a Jižní Amerikou 📉

Dnešní obchodování přináší ztráty u futures na kávu a kakao na burze ICE. Důvodem je oznámení nových obchodních rámcových dohod mezi Bílým domem a Argentinou, Guatemalou, Salvadorem a Ekvádorem, jejichž cílem je snížit ceny potravin v USA – konkrétně kávy, kakaa, banánů, hovězího masa a dalších zemědělských dovozů.
Oznámení navazuje na opakované sliby prezidenta Donalda Trumpa a jeho klíčových spojenců, že přinesou úlevu od rostoucích cen potravin. Konkrétní odhad dopadu na ceny ale úřady nezveřejnily. Americký činitel včera uvedl, že „očekáváme pozitivní dopad na kávu a kakao díky těmto dohodám“.
Trhy vnímají krok jako signál zlepšujících se dodavatelských podmínek a možného uvolnění cel, zejména ve vztahu k Brazílii.
- Inflační data za září 2025 (CPI) ukazují prudký růst cen klíčových dovážených potravin:
-
Káva: +18,9 %
-
Banány: +6,9 %
-
Hovězí: +14,7 %
-
- Ekonomové upozorňují, že za část tohoto růstu mohou cla z Trumpovy éry, zejména u komodit, které USA nejsou schopny produkovat ve velkém množství, jako je káva. Navzdory novým rámcům však zůstávají v platnosti 50% cla na dovoz z Brazílie, která je jedním z nejdůležitějších dodavatelů kávy a hovězího.Celní pravidla zůstávají beze změn pro:
-
Guatemalu, Salvador, Ekvádor: vzájemná cla zůstávají na úrovni 10 %
-
Ekvádor: navíc zůstává další vzájemné clo ve výši 15 %
-
- Bílý dům oznámil, že nové rámce zruší cla na vybrané produkty, které USA nedokážou vyrobit v dostatečném objemu, ale detaily – konkrétní produkty a množství – zůstávají nejasné.
- V případě Argentiny se plánuje zrušení cel na vybrané přírodní zdroje a farmaceutické vstupy, které v USA nejsou dostupné.
- Administrativa zdůraznila možný pozitivní dopad na ceny kávy a kakaa, ale otevřeně přiznala, že nelze kvantifikovat dopad ani zaručit, že se úspory promítnou do koncových cen.
- Činitelé poznamenali, že dopad na ceny závisí na tom, kdo nesl náklady cel – dovozci, velkoobchody, nebo maloobchody, a také na nepředvídatelných faktorech, jako jsou výpadky úrody kvůli počasí.
- Očekává se, že reciproční dohody se čtyřmi zeměmi budou podepsány a zveřejněny během dvou týdnů, ačkoliv mnoho netarifních překážek zůstává.
- Dohody navazují na širší obchodní strategii administrativy během Trumpovy cesty po Asii, kde byly oznámeny podobné rámcové dohody s Vietnamem (významným producentem robusty) a Thajskem a úplné reciproční dohody s Malajsií a Kambodžou.
COCOA a COFFEE – technický vývoj (interval D1)
Futures na kakao a kávu dnes klesají. Káva padá na 2měsíční minimum a kakao je nejlevnější od začátku roku 2024. RSI u kakaa klesl pod 30 – signalizuje přeprodané podmínky. U kávy se formuje obratový pattern „obrácená hlava a ramena“, klíčová zóna podpory leží mezi 315–320 body.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
