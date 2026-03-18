General Mills drží výhled, ale slabá poptávka dál tlačí výsledky dolů 🥣

-
General Mills potvrdil výhled po nedávném snížení, i když poptávka zůstává slabá.
-
Firma čeká pokles upraveného zisku o 16 až 20 % a organických tržeb o 1,5 až 2 %.
-
Tržby za 3. kvartál mírně překonaly odhady, zisk ale zaostal za očekáváním.
-
Společnost reaguje na změnu preferencí zákazníků rozšířením proteinových produktů.
-
-
-
-
Společnost General Mills potvrdila svůj roční výhled jen měsíc po jeho snížení, přestože se dál potýká se slabší poptávkou a silnou konkurencí. Výrobce značek jako Cheerios nebo Pillsbury čelí tlaku na spotřebitelské výdaje, vyšší citlivosti zákazníků na cenu a také změně stravovacích návyků směrem ke zdravějším a více proteinovým produktům.
Negativně se na trhu podepisuje i širší inflační tlak a nejistota spojená s geopolitickým napětím. Výrobci balených potravin se navíc musí přizpůsobovat dopadu léků typu GLP-1, které podporují hubnutí a mění spotřební chování části zákazníků. General Mills už dříve upozornil, že čelí tvrdší konkurenci hlavně v segmentu proteinových snídaní, a proto rozšiřuje nabídku výrobků zaměřených právě na vyšší obsah bílkovin.
Firma nadále očekává, že upravený zisk za celý rok klesne o 16 až 20 % a organické tržby se sníží o 1,5 až 2 %. Vedení ale věří, že ve čtvrtém čtvrtletí dojde ke zlepšení organických tržeb a k návratu růstu zisku.
Ve třetím čtvrtletí dosáhly tržby společnosti 4,44 miliardy USD, což bylo mírně nad odhady trhu. Upravený zisk na akcii ale činil jen 0,64 USD, zatímco analytici čekali 0,73 USD. Slabě si vedla hlavně klíčová severoamerická maloobchodní divize, kde čisté tržby výrazně klesly. Akcie firmy od začátku roku ztratily přibližně 17 %.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.