General Mills překvapuje Wall Street: Vyšší ceny pomohly porazit odhady 🥣

Společnost General Mills zveřejnila výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků. Výrobce cereálií Cheerios, produktů Pillsbury nebo krmiva Blue Buffalo vykázal upravený zisk na akcii 0,95 USD, zatímco trh podle dat LSEG čekal přibližně 0,80 USD. Tržby dosáhly 4,61 miliardy USD, což bylo rovněž mírně nad odhady.
Výsledkům pomohly zejména vyšší ceny a lepší poptávka po základních potravinách. V prostředí stále zvýšených životních nákladů část spotřebitelů omezuje výdaje za restaurace a více nakupuje potraviny pro domácí spotřebu. To podpořilo segmenty, jako jsou snídaňové cereálie a trvanlivé potraviny.
Pro General Mills jde o důležité uklidnění po náročném období. Akcie společnosti od začátku roku do úterního závěru klesly zhruba o 25 %, zatímco index S&P 500 za stejné období rostl. Trh v posledních měsících negativně vnímal slabší spotřebitelskou poptávku, tlak na objemy a také změnu preferencí směrem k méně zpracovaným potravinám.
Firma se dříve snažila zákazníky přilákat nižšími cenami, ale tento krok vedl k tlaku na tržby. Nyní společnost uvedla, že rozsáhlé snižování cen zastavila. To je pro investory důležité, protože General Mills potřebuje najít rovnováhu mezi dostupností produktů pro citlivější zákazníky a ochranou marží.
Důležitým bodem výhledu je plán dosáhnout do fiskálního roku 2030 úspor ve výši 3 miliardy USD. Tyto úspory mají firmě pomoci financovat investice do inovací, marketingu a produktů, které lépe odpovídají měnícím se preferencím spotřebitelů. Společnost se chce více zaměřit například na výživové benefity, jako jsou protein a vláknina, silnější příchutě nebo růst v segmentu domácích mazlíčků.
Přesto výsledky nejsou bez slabších míst. General Mills ve čtvrtletí vykázal čistou ztrátu 2,01 miliardy USD, zejména kvůli nehotovostním účetním odpisům a ztrátě spojené s plánovaným prodejem brazilského byznysu. Upravený zisk však tyto jednorázové položky očišťuje, a právě proto trh reagoval pozitivněji na provozní výkonnost firmy.
Výhled na fiskální rok 2027 zůstává opatrný. General Mills očekává upravený zisk na akcii v rozmezí 3,00 až 3,20 USD a organické tržby v pásmu od poklesu 1,5 % po růst 0,5 %. To ukazuje, že firma sice dokázala překonat krátkodobá očekávání, ale stále čelí náročnému spotřebitelskému prostředí.
Z investičního pohledu jde o výsledky, které mohou krátkodobě zlepšit náladu kolem akcií General Mills. Firma ukázala, že stále dokáže chránit ziskovost, ale dlouhodobý příběh bude záviset na tom, zda se jí podaří obnovit organický růst, zlepšit objemy a přizpůsobit portfolio novým spotřebitelským trendům.
Graf General Mills (GIS.US, D1)
Zdroj: xStation5
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