💡Geopolitika a cla v centru pozornosti: drahé kovy na rekordech (Komoditní shrnutí 20.01.2026)

Ropa
- Donald Trump nyní zaměřil pozornost především na Grónsko, což vedlo k tomu, že ceny ropy Brent a WTI odevzdaly část nedávných zisků. WTI se aktuálně obchoduje poblíž podpory na úrovni 59 USD za barel, níže oproti lednovým maximům kolem 62 USD.
- Spojené státy zároveň posilují svou vojenskou přítomnost na Blízkém východě, což zvyšuje pravděpodobnost intervence, pokud by se protesty v Íránu dále vyhrotily nebo pokud by Teherán vystoupil s novými hrozbami. Ceny ropy v posledních týdnech podpořily také trvalé ukrajinské útoky drony na ruskou ropnou infrastrukturu a silné nákupy ropy ze strany Číny.
- OPEC+ mezitím zachovává status quo a ponechává cíle produkce beze změny pro první čtvrtletí 2026.
- Podle analytiků společnosti Bernstein může ropa v první polovině letošního roku najít cyklické dno, přičemž očekávají možný odraz směrem k 70 USD za barel. Jejich výhled pro průměrnou roční cenu Brentu činí 65 USD, což je výrazně nad aktuálním tržním konsenzem 61 USD.
WTI minulý týden výrazně poklesl, protože se zmírnila vnímaná riziková prémie spojená s Íránem. Geopolitická rizika však zůstávají vysoká vzhledem k nestabilní situaci ve Venezuele, Íránu a Rusku, kterou nyní ještě zhoršuje spor o Grónsko. Ceny se v současné době odrážejí od podpory poblíž úrovně 50,0 retracementu. Zdroj: xStation5
Zlato
- Zlato vystoupalo na nová historická maxima nad 4 700 USD za unci, protože trhy započítávají rostoucí rizika spojená s poslední celní ofenzivou Donalda Trumpa. Prezident plánuje zavést 10% clo na země, které v poslední době vyslaly vojáky do Grónska, přičemž opatření má vstoupit v platnost 1. února.
- Přestože formální exekutivní příkazy zatím chybí a vše se odehrává jen na síti Truth Social, trh vnímá tato opatření jako kumulativní „doplňková“ cla. Stávající sazby dohodnuté Evropskou komisí – mimo automobilový a citlivý průmysl – činí v průměru 15 %. Podle plánované eskalace by clo související s Grónskem vzrostlo na 25 % do června a zůstalo v platnosti, dokud nebude dosaženo dohody o prodeji ostrova.
- Toto napětí tvoří vypjaté pozadí pro probíhající Světové ekonomické fórum v Davosu. Donald Trump potvrdil svou účast, zatímco Dánsko se z účasti demonstrativně stáhlo. Trumpův hlavní projev, naplánovaný na středu, by se měl věnovat nejen patové situaci ohledně Grónska, ale i potenciálním změnám politiky vůči Ukrajině.
- Vnitropolitické nejistoty v USA nadále zvyšují napětí na trzích. Investoři jsou znepokojeni narušováním nezávislosti Fedu a nejasnou otázkou nástupnictví, umocněnou nedávnými kroky Ministerstva spravedlnosti. Přestože za posledních 50 let obvykle odcházející předseda Fedu rezignuje na místo v radě guvernérů, Jerome Powell naznačil, že hodlá dokončit svůj mandát, aby ochránil datově řízenou politiku před politickými zásahy.
- Právní platnost nových cel je nadále nejasná, protože Nejvyšší soud zatím nerozhodl. Teoretické nařízení k refundaci již vybraných cel by mohlo vyvolat fiskální chaos, neboť tyto prostředky již byly zahrnuty do federálních výdajů. V důsledku odolných makrodat a nejistoty kolem Fedu posunuly trhy očekávání prvního snížení sazeb z června na červenec.
- Zlato je čím dál více preferováno institucionálními investory. Po rozhodnutí Citibank v roce 2025 zařadit zlato do modelového portfolia, Morgan Stanley doporučuje snížit podíl dluhopisů a nahradit ho 20% alokací do zlata (místo tradičního modelu 60:40). Goldman Sachs drží cílovou cenu na konci roku 2026 na úrovni 4 900 USD za unci.
Zlato překonalo horní hranici svého primárního vzestupného kanálu, což naznačuje možné zrychlení tohoto trendu. Cena tohoto kovu se nyní pohybuje v rozmezí 5 % od psychologické hranice 5 000 USD. Zdroj: xStation5
Stříbro
-
Stříbro získalo v roce 2025 na významu poté, co ho USGS oficiálně zařadil mezi kritické suroviny. Zůstává klíčovým prvkem pro moderní průmyslové aplikace, včetně fotovoltaiky (PV), elektromobility a datových center řízených umělou inteligencí. Přestože tempo růstu poptávky z oblasti fotovoltaiky může v roce 2026 zpomalit, očekává se, že meziročně stále mírně vzroste.
-
Roste spekulace o fyzickém nedostatku stříbra. Přestože fyzické dodávky mírně vzrostly, většina zásob zůstává v burzovních skladech (zejména COMEX) a pohyby jsou převážně spojeny s rolováním kontraktů a převažováním komoditních indexů. Akutní problémy s dostupností se však objevují v Londýně a především v Šanghaji.
- Burza Shanghai Gold Exchange aktuálně vykazuje backwardaci – tedy situaci, kdy jsou promptní ceny vyšší než ceny futures, což potvrzuje reálný fyzický nedostatek. Ceny v Číně již překročily 100 USD za unci, což představuje prémií 10–12 USD oproti COMEXu.
Vzhledem k tomu, že stříbro dosahuje rekordních hodnot, ceny na burze COMEX se přibližují úrovni 100 USD, k dosažení této hranice tedy chybí pouze 5 %. Krátkodobá podpora se ustálila na úrovni 87 USD. Zdroj: xStation5
Kakao
- Zprávy ze západní Afriky poukazují na odolnou sklizeň. Dodávky od 1. října do 11. ledna dosáhly 1,13 milionu tun, oproti 1,16 milionu tun ve stejném období loňského roku.
- Rostou očekávání také v Ekvádoru, kde by produkce mohla vzrůst na 570–600 tisíc tun, čímž by se země mohla stát druhým největším producentem kakaa na světě.
- Údaje o zpracování (grindings), které slouží jako ukazatel poptávky, ukazují smíšený vývoj:
-
Asie: pokles o 4,8 % y/y (lepší než očekávaný propad o -12 %)
-
USA: růst o 0,3 % y/y (výsledek však může být ovlivněn zařazením dvou nových zpracovatelů)
-
Evropa: pokles o 8,3 % y/y na 304 500 tun, což je výrazně horší než odhadovaných -3 % a nejhorší čtvrté čtvrtletí za posledních nejméně 12 let
-
Ceny se po prodlouženém víkendu ve Spojených státech otevřely pod hranicí 5 000 USD. Neuspokojivé údaje o poptávce v Evropě pravděpodobně vyvolaly realizaci zisků z krátkých pozic. Čistá pozice se vrátila na nejnižší úroveň od roku 2022. I když to může být signálem pro opačný vývoj, trvalé oživení by pravděpodobně vyžadovalo nové důkazy o omezeních na straně nabídky. Zdroj: xStation5
