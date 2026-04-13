Goldman Sachs: Smíšené výsledky tlumí reakci na silné čtvrtletí

Goldman Sachs vstoupila do roku 2026 velmi silným čtvrtletím a výrazně překonala tržní očekávání na úrovni tržeb, zisku i ziskovosti. Výsledky ukazují na jasné oživení aktivity na kapitálových trzích, zejména v oblasti fúzí a akvizic a emisí akcií a dluhopisů, spolu s velmi silnými podmínkami v obchodování s akciemi. Zpráva zároveň odhaluje výraznou nevyváženost mezi segmenty, kdy velmi silné akcie a investiční bankovnictví kontrastují se slabším výkonem segmentu FICC. Provozní náklady mírně vzrostly, zatímco kapitálový ukazatel CET1 zaostal za očekáváním trhu.
Navzdory solidním fundamentům zůstává reakce trhu opatrná. V předobchodní fázi akcie ztrácely přibližně 3 % oproti předchozímu závěru, což naznačuje, že investoři výsledky nepřijali jednoznačně pozitivně a zaměřují se na slabší části reportu, především na FICC a ukazatel CET1.
Klíčové finanční výsledky
- Čisté tržby: 17,23 miliardy USD (+14 % meziročně)
- Zisk na akcii (EPS): 17,55 USD (očekávání: 16,34 USD)
- Návratnost vlastního kapitálu (ROE): 19,8 %
- Návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTE): 21,3 %
- Global Banking & Markets: 12,74 miliardy USD (+19 % meziročně)
- Tržby z obchodování s akciemi: 5,33 miliardy USD (nad očekáváním)
- Tržby z obchodování FICC: 4,01 miliardy USD (pod očekáváním)
- Tržby z investičního bankovnictví: 2,84 miliardy USD
- Poradenství: 1,49 miliardy USD
- Vklady: 561 miliard USD
- Ukazatel CET1: 12,5 %
- Provozní náklady: 10,43 miliardy USD
Finanční výkonnost a ziskovost
Nejdůležitějším údajem čtvrtletí jsou čisté tržby ve výši 17,23 miliardy USD, které odrážejí jak rozsah aktivit, tak silný meziroční růst. To potvrzuje, že banka efektivně těží z příznivých tržních podmínek a udržuje vysokou aktivitu v klíčových segmentech.
EPS na úrovni 17,55 USD ukazuje, že růst tržeb se přímo promítl do vyšší ziskovosti, což je u investičních bank obzvlášť důležité, protože právě převod tržeb do zisku patří mezi hlavní ukazatele výkonnosti.
ROE blízko 20 % a ROTE nad 21 % potvrzují mimořádně silnou kapitálovou ziskovost, která zůstává jednou z hlavních konkurenčních výhod Goldman Sachs.
Obchodování s akciemi
Tržby z obchodování s akciemi dosáhly 5,33 miliardy USD a výrazně překonaly očekávání trhu. Odráží to silnou aktivitu institucionálních klientů a příznivé tržní podmínky včetně zvýšené volatility a silných kapitálových toků.
Tento segment byl jedním z hlavních motorů pozitivního překvapení za čtvrtletí a potvrzuje silnou pozici Goldman Sachs v globálním obchodování s akciemi i její schopnost generovat vysoké tržby v prostředí risk-on.
FICC — co to je a proč zaostal
FICC znamená Fixed Income, Currencies and Commodities, tedy obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami. Jde o klíčový segment investičního bankovnictví, který generuje tržby z volatility úrokových sazeb, pohybů měn a zajišťovací aktivity klientů.
Tržby segmentu FICC dosáhly 4,01 miliardy USD oproti očekávání 4,87 miliardy USD, což představuje jasné zklamání. Slabší výsledek naznačuje méně příznivé podmínky na trzích s dluhopisy a FX a také nižší aktivitu klientů v sazbách a kreditních derivátech.
Rozdíl mezi silnými akciemi a slabším FICC ukazuje na velmi nerovnoměrné tržní podmínky, které jednoznačně více přály akciové expozici než strategiím ve fixně úročených aktivech.
Investiční bankovnictví
Segment Global Banking & Markets vygeneroval tržby 12,74 miliardy USD, což představuje růst o 19 % meziročně a zároveň výsledek nad očekáváním.
Nejvýraznějším segmentem bylo poradenství, které vzrostlo o 89 % meziročně na 1,49 miliardy USD. To signalizuje jasné oživení aktivity v oblasti M&A a zlepšující se sentiment mezi firmami i investory.
Solidní byly také výsledky v oblasti upisování, což ukazuje na vyšší aktivitu při emisích akcií a dluhopisů a na postupné znovuotevření kapitálových trhů.
Náklady a riziko
Provozní náklady dosáhly 10,43 miliardy USD, mírně nad očekáváním, což naznačuje střední tlak na náklady při současném růstu obchodní aktivity.
Náklady na odměňování byly mírně pod odhady, což částečně kompenzovalo vyšší ostatní provozní náklady. Opravné položky ke ztrátám z úvěrů činily 315 milionů USD, což odráží opatrný přístup ke kreditnímu riziku a konzervativní makroekonomické předpoklady.
Kapitál a rozvaha
Kapitálová pozice zůstává stabilní, přesto ukazatel CET1 na úrovni 12,5 % zaostal za očekáváním. To může krátkodobě omezit kapitálovou flexibilitu včetně schopnosti zpětného odkupu akcií.
Vklady vzrostly na 561 miliard USD, tedy o 12 % mezikvartálně, zatímco aktiva ve správě dosáhla 3,65 bilionu USD, což představuje růst o 15 % meziročně. Čistý příliv ve výši 62 miliard USD dále posiluje franšízu správy majetku a zvyšuje podíl stabilních příjmů z poplatků.
Klíčová rizika
Hlavním rizikem zůstává vysoká cykličnost zisků a silná závislost na tržních podmínkách. Výsledky FICC ukazují, že ne všechny segmenty těží ze zlepšujícího se sentimentu stejně. Slabší ukazatel CET1 navíc může omezit kapitálovou flexibilitu. Relativně vysoká nákladová základna také zvyšuje tlak na marže v méně příznivém tržním prostředí.
Příležitosti a pozitivní faktory
Klíčovou příležitostí zůstává pokračující oživení aktivity v oblasti M&A, které je již vidět v silném růstu tržeb z poradenství. Příznivé podmínky na akciových trzích zároveň podporují obchodování i upisování.
Vyšší ceny ropy mohou navíc zvyšovat tlak na inflaci, a tím i pravděpodobnost, že Fed ponechá úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu. Takový scénář by mohl v dalších čtvrtletích podporovat zisky investičních bank prostřednictvím vyšších čistých úrokových výnosů a vyšší aktivity na trzích sazeb a FX.
Výhled
V příštích čtvrtletích bude klíčové udržet tempo v investičním bankovnictví a obchodování s akciemi. Pokud tržní podmínky zůstanou příznivé a aktivita v M&A bude pokračovat, může si Goldman Sachs udržet silnou výkonnost.
FICC zůstává hlavní proměnnou a jakékoli oživení v tomto segmentu by mohlo výrazně zlepšit strukturu tržeb. Důležitými oblastmi zůstanou také disciplína v nákladech a vývoj ukazatele CET1, zejména v kontextu politiky návratnosti kapitálu.
Klíčové závěry
1. čtvrtletí 2026 bylo pro Goldman Sachs jednoznačně pozitivní. Výsledky táhlo velmi silné obchodování s akciemi a výrazné oživení investičního bankovnictví, zejména v oblasti poradenství. Slabší výkon segmentu FICC a vyšší náklady nemění celkově pozitivní obraz společnosti, která zůstává jedním z hlavních příjemců zlepšující se aktivity na kapitálových trzích.
Zdroj: xStation5
