Google dostává od EU pokyny k otevření Androidu konkurenčním AI službám

Google ze skupiny Alphabet dostal 27. dubna od evropských regulátorů pokyny, jak má v rámci Digital Markets Act (DMA) zpřístupnit služby Androidu konkurenčním AI vývojářům a poskytovatelům online vyhledávání. Akcie Alphabetu vzrostly přibližně o 2,2 % na 351,92 USD, zatímco Evropská komise uvedla, že navrhovaná opatření mají uživatelům nabídnout širší výběr i mimo vlastní AI službu Gemini od Googlu. Google se proti návrhu ohradil s tím, že změny zvýší náklady a oslabí ochranu soukromí a bezpečnosti.
Co chce Brusel po Googlu změnit
Evropská komise uvedla, že Google si v současnosti ponechává klíčové schopnosti Androidu pro svou vlastní AI službu Gemini na chytrých telefonech a tabletech. Podle navrhovaných opatření by konkurenční AI služby měly mít možnost efektivněji pracovat s aplikacemi na zařízeních s Androidem a vykonávat úkoly, jako je posílání e-mailů přes preferovanou aplikaci uživatele, objednání jídla nebo sdílení fotografií.
Komise uvedla, že třetí strany mohou zasílat připomínky do 13. května a konečné rozhodnutí má padnout do konce července. Podle DMA mohou porušení pravidel vést k pokutám až do výše 10 % ročních globálních tržeb firmy.
Proč je to důležité
Tento krok přichází tři měsíce poté, co EU zahájila takzvané specification proceeding, aby Googlu pomohla s plněním DMA. Už dříve v dubnu regulátoři také nastínili, jak má Google zpřístupnit svá vyhledávací data konkurenčním vyhledávačům včetně AI chatbotů, což ukazuje na rostoucí tlak Bruselu na ekosystémy Androidu i vyhledávání.
Trhy nyní budou sledovat reakci Googlu na návrh opatření, připomínky rivalů a výrobců zařízení i konečné rozhodnutí Komise v červenci. Investoři zároveň budou sledovat, zda spor zůstane jen u compliance guidance, nebo přeroste v širší regulatorní střet o to, jak Google podporuje konkurenční AI asistenty v Androidu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Google cílí na vojenské kontrakty. Trh čeká na tržby
Čína blokuje dohodu Meta o Manus za 2 miliardy USD a nutí firmu akvizici zrušit
Příběh AI od Microsoftu vstupuje do nové fáze. Trh sleduje Azure a tržby
🤝 Microsoft a OpenAI přepisují partnerství, exkluzivní přístup k modelům končí
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.