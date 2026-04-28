Google podle zpráv podepsal utajenou AI dohodu s Pentagonem

Google ze skupiny Alphabet podepsal utajenou dohodu s americkým ministerstvem obrany o poskytování svých AI modelů pro bezpečná utajená pracovní prostředí, uvedl Reuters s odkazem na zprávu serveru The Information. Akcie Alphabetu byly 28. dubna výše přibližně o 1,7 %, což naznačuje, že investoři vnímají oznámenou dohodu jako strategicky pozitivní, ale v krátkém horizontu ne zásadně měnící příběh firmy.
Co má podle zprávy dohoda zahrnovat
Reuters uvedl, že dohoda by Pentagonu umožnila používat AI od Googlu pro jakýkoli zákonný vládní účel v utajeném prostředí. Zpráva také uvádí, že Google by musel na vyžádání upravovat bezpečnostní nastavení a filtry AI, přičemž smlouva má zakazovat domácí masový dohled a plně autonomní zbraně bez lidského dohledu.
Reuters zároveň dodal, že dohoda Googlu nedává právo veta nad operačními rozhodnutími vlády. Google uvedl, že zůstává odhodlán k odpovědnému využívání AI a že jeho přístup je v souladu s oborovými standardy i potřebami národní bezpečnosti.
Proč je to důležité
Pokud se dohoda potvrdí, zařadí Google po bok OpenAI, xAI a Anthropic mezi hlavní AI poskytovatele spolupracující s Pentagonem. Reuters uvedl, že Pentagon v roce 2025 podepsal smlouvy až do výše 200 milionů USD s předními AI laboratořemi, když se snažil využívat AI mimo jiné pro plánování a zaměřování zbraní.
Dohoda zároveň ukazuje, jak rychle sílí konkurence o vládní AI kontrakty. Reuters už dříve napsal, že Pentagon tlačil velké AI firmy k rozšíření jejich nástrojů na utajené sítě, zatímco jednání s některými poskytovateli byla napjatá kvůli safeguardům týkajícím se dohledu a autonomních zbraní.
Trhy nyní budou sledovat, zda Google nebo Pentagon poskytnou formální potvrzení, jak daleko se nasazení rozšíří napříč utajenými systémy a zda dohoda otevře Googlu Cloud širší příležitosti v oblasti vládních AI příjmů. Investoři budou zároveň sledovat i politickou debatu o tom, jak mohou obranní zákazníci používat komerční AI modely v citlivém vojenském prostředí.
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Tržní shrnutí: Evropské banky pod tlakem, ropa nad 100 USD
🎥CSG nadále klesá. Mohou být poklesy příležitost?
Tullow těží z drahé africké ropy 🛢️ Akcie prudce rostou 🚀
Novartis zklamal svými tržbami a poslal akcie dolů ke klíčové úrovni supportu 💥
