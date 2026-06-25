Graf dne: AUDUSD klesá navzdory silným australským datům 🚩 Skok volatility?

Australský trh práce prokázal větší odolnost, než trh očekával: míra nezaměstnanosti klesla na 4,4 % z pětiletého maxima na úrovni 4,5 % a zaměstnanost vzrostla o 40,3 tis. osob oproti prognóze počítající s růstem přibližně 30 tis. Výdaje domácností zároveň překvapily výrazně pozitivně, když v květnu vzrostly o 1,3 %, zatímco konsensus předpokládal růst pouze o 0,5 %. Pro investory je nejdůležitější to, že kombinace silného trhu práce, odolných spotřebitelů a zvýšené inflace komplikuje scénář rychlého uvolnění politiky ze strany Reserve Bank of Australia. Peněžní trh nadále oceňuje přibližně 80% pravděpodobnost ponechání úrokových sazeb beze změny v srpnu, avšak po nejnovějších datech se argumenty pro další zvýšení posílily. Pro australský dolar to znamená potenciální podporu ze strany relativně jestřábího RBA, přičemž výsledný směr AUD bude záviset na dalších datech o inflaci a trhu práce.
Trh práce: Na první pohled silná zpráva
Nejnovější data Australian Bureau of Statistics ukázala, že míra nezaměstnanosti klesla na 4,4 % po předchozím růstu na 4,5 %, tedy na nejvyšší úroveň za pět let. Jde o důležitý signál, neboť trh spíše očekával stabilizaci nezaměstnanosti na úrovni 4,5 %. Zaměstnanost vzrostla o 40,3 tis. osob, což bylo lepší než prognózy. Počet lidí přicházejících o práci přitom činil 18,3 tis., což ukazuje, že bilance trhu práce zůstala kladná.
ABS uvedl, že v květnu klesl počet osob čekajících na zahájení práce. To pomohlo zvýšit zaměstnanost a zároveň snížit míru nezaměstnanosti. Méně příznivým prvkem zprávy byl pokles počtu odpracovaných hodin o 1,1 %. Podle ABS to bylo z velké části způsobeno dočerpáváním dovolených, které část Australanů nevyčerpala v dubnu.
Na první pohled vypadá zpráva z trhu práce silně: nezaměstnanost klesá, zaměstnanost roste a spotřebitelé opět více utrácejí. Jde o soubor dat, který obvykle podporuje měnu i výnosy dluhopisů. Počet odpracovaných hodin však klesl o 1,1 % a někteří ekonomové upozorňují, že růst zaměstnanosti v posledních čtvrtletích byl méně dynamický, než naznačuje jediný měsíční údaj. Trh práce se může blížit bodu obratu, ale ještě ho nepřekročil. Pro RBA je nejdůležitější to, že data neposkytují dostatečný komfort k tomu, aby bylo možné hovořit o trvalém ochlazování ekonomiky.
RBA má problém: Ekonomika se neochlazuje dostatečně rychle
Reserve Bank of Australia má dvojí mandát: udržovat inflaci v pásmu 2–3 % a zároveň podporovat plnou zaměstnanost. Nejnovější data však ukazují ekonomiku, která zůstává příliš odolná, než aby mohl centrální banka pohodlně přejít k mírnější rétorice. Klíčová budou příští data za červen: inflace a trh práce. Ta budou posledním velkým souborem informací před srpnovým zasedáním centrální banky.
RBA naposledy ponechal úrokovou sazbu (cash rate) na úrovni 4,35 %, po předchozích třech zvýšeních o 25 bazických bodů v roce 2026. Od začátku roku sazba vzrostla z 3,60 % na 4,35 %. Pro trh to znamená, že srpnové zasedání RBA zůstává otevřené. Money markets nadále indikují přibližně 80% pravděpodobnost pauzy, avšak silný trh práce a oživení spotřeby snižují komfort takového rozhodnutí.
Inflace zůstává hlavním rizikem
Inflace CPI v Australii klesla v květnu na 4,0 % r/r ze 4,2 % r/r v dubnu. Na první pohled to vypadá jako pozitivní signál pro RBA. Problém spočívá v tom, že pokles inflace byl z velké části způsoben dočasným snížením spotřební daně na palivo ze strany vlády. Ceny pohonných hmot klesly v květnu o 11,9 %, po předchozím poklesu o 7,0 % v dubnu. Důležitější míra jádrové inflace pro RBA, tedy trimmed mean inflation, vzrostla na 3,6 % ze 3,4 %. To ukazuje, že cenové tlaky po vyloučení nejvolatilnějších složek zůstávají houževnaté. Pro tradery jde o klíčový prvek skládačky. Pokud jádrová inflace nezačne výrazněji klesat, může být RBA nucen udržovat jestřábí komunikaci, nebo dokonce přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb.
Výdaje domácností rostou
Důležitým prvkem datového balíčku byl růst výdajů domácností o 1,3 % v květnu. Jde o výrazné oživení po poklesech o 1,1 % v dubnu a 1,7 % v březnu. Výsledek výrazně překonal prognózu na úrovni 0,5 %, což naznačuje, že australský spotřebitel zůstává odolný i přes vysoké životní náklady, vyšší účty za energie a rostoucí náklady na obsluhu hypoték.
Částečně byl výsledek podpořen normalizací vratek za letenky po předchozích turbulencích spojených s konfliktem na Blízkém východě. Celkový obraz to však nemění: výdaje domácností zatím nevykazují výrazný propad. Pro RBA jde o problém. Silný trh práce udržuje příjmy domácností, což může podporovat spotřebu a ztěžovat návrat inflace k cíli.
Hypoteční dlužníci pod tlakem
Od začátku roku 2026 vzrostla úroková sazba RBA z 3,60 % na 4,35 %. Tři zvýšení o 25 bazických bodů přidaly přibližně 342 AUD k měsíční splátce průměrného hypotečního úvěru ve výši přibližně 736 tis. AUD.
V ročním vyjádření to představuje dodatečný náklad přibližně 4 128 AUD. Pokud by se RBA rozhodl pro čtvrté zvýšení, průměrná měsíční splátka by podle Compare the Market vzrostla o dalších 114 AUD.
Celkově s předchozími zvýšeními by roční nárůst nákladů na obsluhu úvěru mohl dosáhnout přibližně 5 472 AUD. To je pro investory důležité, protože sektor domácností je jedním z klíčových kanálů transmise měnové politiky v Austrálii.
Paradox spočívá v tom, že navzdory tlaku na dlužníky data o výdajích zatím nevykazují výrazné oslabení poptávky. To zvyšuje riziko, že RBA bude ekonomiku nadále považovat za příliš odolnou.
Nedostatek pracovníků stále patrný
Navzdory vysoké migraci australské firmy nadále hlásí problémy se získáváním pracovníků. Podle dat ABS zůstává počet volných pracovních míst o 45 % nad předpandemickými úrovněmi a po dobu pěti let se pohybuje nad hranicí 325 tis. Největší napětí je patrné ve zdravotnictví a sociální péči, kde jsou volná místa o 90 % vyšší než před pandemií. Ve zpracovatelském průmyslu jsou vyšší o 78 %, v sektoru energetiky, plynu, vodohospodářství a odpadového hospodářství o 76 % a v těžebním průmyslu o 58 %.
To je důležité z hlediska mzdové inflace. Pokud firmy nadále soupeří o pracovníky, tlak na mzdy může přetrvávat déle, i při slabším hospodářském růstu. Pro RBA to znamená, že trh práce může zůstat příliš napjatý, než aby se jádrová inflace rychle vrátila k cíli. Pro investory to naopak znamená vyšší riziko udržení restriktivní měnové politiky.
Dopady na australský dolar – Graf AUDUSD
Data z trhu práce jsou pro AUD v zásadě pozitivní, neboť posilují scénář vyšších úrokových sazeb po delší dobu. Silnější zaměstnanost, nižší nezaměstnanost a odolná spotřeba omezují prostor pro RBA k rychlému uvolnění politiky. U párů jako AUD/USD, AUD/JPY či EUR/AUD bude nejdůležitější to, zda trh začne přesouvat ocenění z pauzy směrem ke zvýšení. Pokud začne pravděpodobnost pohybu nahoru růst, může AUD získat podporu z kanálu úrokových sazeb.
Australská měna zároveň zůstává citlivá na globální sentiment, ceny komodit a data z Číny. Lokální data proto mohou AUD podporovat, ale nezaručují trvalý vzestupný trend, pokud globální riziko začne zatěžovat procyklické měny. Nejdůležitější závěr pro investory je prostý: zpráva z trhu práce snížila šance na rychlý holubičí obrat RBA a zvýšila váhu nejbližšího inflačního čtení.
Při pohledu na graf vidíme, že pár se propadl pod EMA200 (červená linie), která od dubna 2025 tvořila převážně prostředí příznivé pro odraz. Otázkou je, zda tentokrát pokles přinese trvalejší otočení trendu, nebo se ukáže jako korekce podobná těm předchozím – avšak většího rozsahu. Důležitá podpora se nachází v blízkosti úrovně 0,67 (price action – lokální minima z března), zatímco potenciálně klíčový odpor představuje průměr EMA200 u hodnoty 0,70.
Zdroj: xStation5
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