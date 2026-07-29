Graf dne: AUDUSD klesá spolu s inflací! Skládá jestřáb křídla? 📉

Australský dolar dnes oslabuje vůči všem měnám G10 v reakci na nižší než očekávaný výsledek inflace CPI v Austrálii (AUDUSD, AUDNZD: -0,3 %). Jak nejnovější červnový odečet, tak i celková zpráva za druhé čtvrtletí poklesly pod 4 %, čímž se Rezervní bance Austrálie (RBA) začínají vyplácet plody měsíců agresivního zvyšování úrokových sazeb.
Technická analýza: AUDUSD (D1)
AUDUSD testuje klíčové úrovně tváří v tvář sílícímu prodejnímu tlaku. Obhájení Fibonacciho retrakcí na 50,0 % a 61,8 % je nezbytné, aby se zabránilo hlubšímu poklesu do oblasti 0,6900. Propad pod žlutou nárazníkovou zónu (0,68800–0,69000) by znamenal rozhodný návrat sestupného trendu, který by mohl další pokles australské inflace ještě prohloubit. RSI se stále pohybuje blízko neutrální úrovně 50 bodů, což ponechává prostor pro další medvědí tlak.
Jedinou nadějí pro býky zůstává výrazně holubičí signál ze strany Fed a návrat kurzu nad EMA100 (tmavě fialová). Tento scénář se však jeví jako nepravděpodobný vzhledem k silnému americkému trhu práce (stabilní nezaměstnanost, rekordně nízký počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti), rostoucím ukazatelům PMI a nekompromisnímu postoji Warshe vůči inflaci nad cílem.
Zdroj: xStation5
Co dnes táhne AUDUSD dolů?
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Inflace klesá pod 4 %: Roční ukazatel CPI v Austrálii se v červnu snížil na 3,8 % r/r z 5,0 % v květnu a v měsíčním vyjádření klesl o 0,1 %. Ve druhém čtvrtletí inflace zpomalila na 0,6 % q/q (4,0 % r/r) oproti 1,4 % q/q v Q1. Oříznutý průměr (trimmed mean), klíčový ukazatel pro RBA, dosáhl 3,6 % r/r (0,8 % q/q) a poklesl pod výhled centrální banky ve výši 3,8 %.
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Levnější palivo zachraňuje výsledek: Hlavním zmírňujícím faktorem byl pokles cen pohonných hmot o téměř 11 % v červnu, který se projevil dezinflací v dopravě a u zboží. Na druhé straně výrazně zatěžoval sektor bydlení (+6,8 % r/r), kde náklady na výstavbu nových domů vzrostly o 5,8 % r/r v důsledku zdražení materiálů a práce. Inflace ve službách navíc zrychlila na 4,0 % r/r, což naznačuje přetrvávající domácí cenové tlaky v ekonomice.
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Trh maže očekávání dalšího zvyšování sazeb: Pravděpodobnost srpnového zvýšení sazeb v Austrálii implikovaná swapovým trhem klesla na nulu. Očekávání však poklesla bez ohledu na časový horizont. Úrokové sazby v Austrálii jsou aktuálně nejvyšší ze všech ekonomik G10 (4,35 %). K poslednímu zvýšení došlo v květnu, přičemž následující měsíce přinesly holubičí signály ze strany guvernérky RBA, která naznačila, že stávající úroveň sazeb je dobrým místem pro oddechnutí.
Trh již nepočítá s žádným plným zvýšením úrokových sazeb v Austrálii až do března 2027. Odhady z minulého týdne poukazovaly s téměř jistotou na pohyb v únoru (modrá linie), zatímco nyní se přibližujeme k ploché křivce spřed měsíce, signalizující pauzu při tehdejších nadějích na konec konfliktu na Blízkém východě. Zdroj: XTB Research.
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