Graf dne 📈Bitcoin se odráží nad 76 tis. USD a snaží se otočit trend (21.04.2026)

V úterý se Bitcoin vrátil nad hranici 76 000 USD a snaží se obnovit své nedávné býčí momentum v prostředí zlepšujícího se sentimentu na akciových trzích. Chuť podstupovat riziko vzrostla spolu s nadějemi na posun v jednáních mezi USA a Íránem, což podpořilo poptávku po více spekulativních aktivech.
- Investoři se soustředí na nadcházející jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, která jsou naplánována před středečním termínem příměří. Očekávání diplomatického posunu pomohla podpořit celkový sentiment na trzích.
- Růst Bitcoinu zároveň navazuje na rally z minulého týdne na Wall Street, kde hlavní akciové indexy rostly díky zmírnění geopolitických obav a síle technologických akcií.
- Trh s BTC již několik měsíců vykazuje opakující se vzorec: po růstu často přicházejí rychlé korekce. To ukazuje na trh, který má schopnost růst, ale má potíže udržet momentum po dosažení klíčových rezistenčních úrovní.
- Bitcoin podporuje také pokračující institucionální zájem a stabilní přítoky kapitálu do investičních produktů navázaných na digitální aktiva.
- Podle analytiků IG volatilitu trhu ovlivňuje také aktivita takzvaných whales. Velcí držitelé během poklesů Bitcoin přikupovali, čímž pomáhali omezovat tlak na pokles.
- Pozornost trhu se nyní obrací také k potvrzovacímu slyšení Kevina Warshe, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa na post předsedy Fedu. Úterní slyšení v Senátu je bedlivě sledováno kvůli signálům ohledně budoucí politiky úrokových sazeb.
- Ve svém pondělním projevu Warsh zdůraznil význam nezávislosti centrální banky, zároveň ale uvedl, že by se Fed měl „držet své role“ a soustředit se především na měnovou politiku, nikoli na širší ekonomické nebo politické cíle.
- Vedle úrokových sazeb investoři vyhodnocují také Warshovy názory na finanční dohled, protože jeho přístup k regulaci a tržní struktuře může ovlivnit dlouhodobý vývoj digitálních aktiv v USA.
Bitcoin (D1 interval)
Pohyb nad 76 000 USD zvýšil naději, že by mohl pokračovat uptrend, přičemž Bitcoin by mohl otestovat pásmo 82 000 až 83 000 USD, kde se nachází EMA 200 (červená linie) — úroveň, která se změnila z podpory na rezistenci a od října 2025 ji trh nedokázal překonat. Naopak pokles pod EMA 50 (oranžová linie), tedy zhruba k 75 000 USD, by mohl signalizovat návrat k medvědímu trendu a výběr zisků, s možností výraznějšího poklesu směrem k úrovni 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
