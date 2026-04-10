Graf dne: CH50cash – čínské akcie v ofenzivě (10.04.2026)

- Technický průraz: Index CH50cash překonal hranici 15 000 bodů a dostal se na nejvyšší úrovně od ledna. Růst je tažen nadějemi na mír na Blízkém východě, což je pro Čínu klíčové, protože 50 % paliv dováží z Perského zálivu.
- Strategický obrat indexu: Po březnovém rebalancování se index China 50 odklonil od tradičního bankovního sektoru směrem k AI, technologiím a sektoru elektromobilů (např. CATL, Zhongji Innolight). Tím se index více sladil s odvětvími s vysokým růstovým potenciálem.
- Hra na hodnotu: Díky uvolněné měnové politice PBOC a atraktivním valuacím (forward P/E pod 15) analytici očekávají v roce 2026 dvouciferný růst EPS, což podporuje výrazný příliv kapitálu do ETF zaměřených na China 50.
Po smíšeném 1. čtvrtletí 2026 index China FTSE 50 postupně maže své ztráty. Kontrakt CH50cash se dostal nad hranici 15 000 bodů a aktuálně se obchoduje na nejvyšších úrovních od ledna, přičemž dnes přidává téměř 2 %. Růst je podporován zlepšeným sentimentem na Wall Street i v celé Asii, který posilují naděje na mírová jednání mezi USA a Íránem. Čína má na vyřešení tohoto konfliktu významný zájem, protože je nejen největším dovozcem íránské ropy, ale zároveň až 50 % svých paliv získává z oblasti Perského zálivu.
Za zmínku také stojí, že index 50 největších čínských blue chips prošel minulý měsíc rebalancováním. Po březnové úpravě se struktura portfolia výrazně posunula směrem k technologiím a průmyslu na úkor tradičních bank.
Klíčové složky indexu:
- Kweichow Moutai (9,41 %): Lídr spotřebitelského sektoru a důležitý ukazatel domácí poptávky.
- CATL (8,73 %): Globální gigant ve výrobě baterií pro EV a jeden z hlavních příjemců trendu energetické transformace.
- China Merchants Bank (4,17 %): Největší komerční banka v koši a lídr moderních finančních služeb.
- Zijin Mining Group (3,48 %): Těžařský gigant těžící z rostoucí poptávky po mědi a zlatu.
- Zhongji Innolight (3,44 %): Technologická firma poskytující infrastrukturní řešení pro AI a datová centra.
- China Yangtze Power (3,35 %): Defenzivní lídr v sektoru utilit.
- Ping An Insurance (3,16 %): Přední pojišťovna, která prochází výraznou digitální restrukturalizací.
- Foxconn Industrial Internet (3,08 %): Klíčový hráč technologického sektoru, silně napojený na globální dodavatelské řetězce.
Nedávné změny: Mezi nové přírůstky do indexu patří China CSSC Holdings (loděnice), Suzhou TFC Optical (optika/AI) a Wanhua Chemical (specializovaná chemie). Z indexu byly naopak vyřazeny China Everbright Bank a CRRC.
Fundamenty: politika PBOC a valuační diskont
Růst podporuje uvolněný postoj People’s Bank of China (PBOC). Guvernér Pan Gongsheng naznačil připravenost k dalšímu snížení úrokových sazeb a ke snížení RRR, aby byla zachována likvidita. Zároveň burzy za účelem omezení nadměrných spekulací zvýšily maržové požadavky na 100 %, čímž podporují stabilní růst založený na akciovém kapitálu.
Analytici velkých amerických institucí, jako jsou Goldman Sachs a Bernstein, upozorňují na velmi atraktivní valuace. Ukazatel forward P/E se pohodlně drží pod úrovní 15, přičemž některé hodnoty v nedávné době klesly i pod 10. Pro rok 2026 se očekává dvouciferný růst EPS.
Technická analýza: klíčové úrovně
Kontrakt CH50cash se aktuálně nachází v uptrendu a pravděpodobně testuje linii neckline formace double bottom. Projekce této formace ukazuje na možné cílové úrovně poblíž 16 000 bodů. Nejbližší rezistenci však představují lokální maxima z ledna v blízkosti 15 700 bodů.
- Úrovně supportu: 14 800 a 14 950 bodů.
- Pozicování: Aktuální data z trhu futures naznačují převahu long pozic mezi spekulanty. Zároveň je patrný výrazný nárůst zájmu o ETF sledující hlavní čínské indexy, včetně China 50.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.