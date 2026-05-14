Graf dne: CHN.cash klesá o 2,3 % kvůli rekordnímu vybírání zisků 🇨🇳 📉

Futures na HSCEI (CHN.cash) klesají o 2,3 % a mažou celý včerejší růst. Čínský akciový trh čelí rozsáhlému vybírání zisků, zatímco trhy zvažují možné výsledky summitu Trump–Xi v Číně.
CHN.cash klesl po dosažení úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu poslední medvědí vlny. Kontrakt je aktuálně podporován 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA100, tmavě fialová). Probíhající uptrend by mohl být zachován, pokud býci udrží cenu nad úrovní 38,2 % Fibo. Průraz pod EMA30 (světle fialová) by však pravděpodobně otevřel dveře k hlubší korekci. Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje CHN.cash?
- Vybírání zisků po víceletých maximech: Čínské akcie výrazně rostly před ostře sledovaným summitem mezi prezidentem Donaldem Trumpem a prezidentem Si Ťin-pchingem. Jakmile však jednání začala, indexy CSI 300 a Shanghai Composite ustoupily z 4,5letých a 11letých maxim. Pokles byl tažen rozsáhlým vybíráním zisků napříč sektory, zatímco investoři vyhodnocovali možné výsledky klíčových jednání o obchodních clech a umělé inteligenci.
- Žádný posun v otázce Íránu: Výprodej na HSCEI odráží také malý pokrok v otázce války v Íránu během summitu. Zatímco Čína čelí nejnižším růstovým cílům od roku 1991, konflikt ohrožuje klíčové dodávky energií a přepravní trasy přes Hormuzský průliv. Navzdory tlaku USA, aby Peking působil jako mírotvůrce, zůstalo oficiální prohlášení ze summitu v otázce Blízkého východu vágní a soustředilo se spíše na obchod a Tchaj-wan. Přetrvávající geopolitická nejistota tak výrazně zatěžuje sentiment kolem čínských akcií.
- Posílení jüanu: Čínský jüan vzrostl na nejsilnější úroveň za tři roky, přičemž domácí kurz dosáhl 6,7877. Růst o 3 % od začátku roku, podpořený masivním obchodním přebytkem, spustil vlnu vybírání zisků napříč akciovými trhy. Indexy klesají, protože silnější měna způsobuje, že nedávná víceletá maxima působí stále napjatěji.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.