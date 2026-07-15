Graf dne: Co bude dál s nejsilnější měnou července?🥝 (15.07.2026)

Bouřlivý začátek července z pohledu geopolitiky přinesl posílení komoditních měn (mezi nimi najdeme mimo jiné norskou korunu). Čelo žebříčku G10 však obsazuje – což může být pro některé překvapením – novozélandský dolar. Měna za posledních dva týdny posílila o téměř 2,5 % vůči dolaru.
Co stojí za tak výrazným pohybem?
Fundamentálním důvodem byly, jak tomu obvykle bývá, kroky centrální banky. 8. července Reserve Bank of New Zealand zvýšila hlavní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na úroveň 2,5 %. Šlo o první zvýšení sazeb na Novém Zélandu za více než tři roky.
Klíčem však nebyla ani tak samotná rozhodnutí o zvýšení (které trhy z velké části již ocenily), ale doprovodná komunikace.
- Rozhodnutí bylo přijato výborem jednomyslně. Na předchozím zasedání v květnu došlo k rovnému rozdělení hlasů 3-3 a misky vah přiklonila až nová guvernérka Anna Breman.
- Hlavní ekonom RBNZ Paul Conway výrazně upozornil na proinflační rizika plynoucí z eskalace napětí na Blízkém východě.
- Banka ve svém komuniké uvedla, že „ačkoli se další zvyšování úrokových sazeb na nadcházejících zasedáních jeví jako pravděpodobné, jejich načasování je vysoce nejisté".
- Výzkumy RBNZ naznačují, že po dlouhém období zvýšené inflace jsou novozélandské firmy výrazně ochotnější okamžitě přenášet náklady na spotřebitele a méně ochotné snižovat ceny, když náklady klesají.
Výsledkem je, že tržní základní scénář počítá s dalším zvýšením již v září a dalším pohybem nahoru v říjnu nebo prosinci. To by přivedlo hlavní úrokovou sazbu (cash rate) na úroveň 3 %, kterou banka v současnosti označuje za neutrální.
Co nás čeká?
Do září je ještě hodně času.
- Mezitím bude zveřejněna zpráva o inflaci za Q2. Konsenzus předpokládá výrazný nárůst hlavního ukazatele, pravděpodobně na úroveň kolem 4 %.
- Poté, co index PMI pro průmyslový sektor vzrostl na nejvyšší úroveň od roku 2021 (59,7), mohou být obzvláště zajímavá data o průmyslové výrobě.
Neméně důležitá budou také data z Číny, největšího obchodního partnera Nového Zélandu, který absorbuje téměř 25 % veškerého vývozu země (zejména mléčné výrobky, maso, dřevo a ovoce).
- Silnější hospodářská data z Říše středu obvykle znamenají větší poptávku po produktech dovážených z Nového Zélandu.
- V tomto kontextu příliš optimisticky nepůsobí dnes zveřejněná čísla. Dynamika HDP klesla na nejnižší úroveň od roku 2022 (+4,3 % v meziročním vyjádření).
- Asijského giganta zatěžuje krize na trhu s nemovitostmi, slabá domácí poptávka a pokles investic (o 5,7 % meziročně v prvním pololetí).
Klíčová může být samozřejmě také síla samotného dolaru, který vyčkává na další zprávy z geopolitické fronty a na zářijové rozhodnutí FOMC.
- Trh spíše neočekává zvýšení sazeb, pozornost se tedy soustředí na komunikaci. Kevin Warsh zůstává enigmatický, nadcházející tiskové konference tak mohou přitahovat zvláštní pozornost.
Technická analýza
Graf 1: NZDUSD [D1] (08.07.2025 - 15.07.2026)
Zdroj: xStation, 15.07.2026
Pár NZDUSD se vymanit z klesajícího trendu a v současnosti testuje klíčové úrovně podpory. Kurz prorazil Fibonacciho retracementu na 50 % a nachází se v okolí 150denního klouzavého průměru. Rostoucí momentum naznačuje také indikátor MACD.
Indikátor relativní síly RSI dosáhl hodnoty 63,4, což potvrzuje zřetelnou převahu tržních býků, a zároveň naznačuje, že trh se ještě nenachází v zóně extrémního překoupení (nad úrovní 70).
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.