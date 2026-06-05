Graf dne: euro ztratilo svou výhodu. Přikloní NFP misky vah ve prospěch dolaru?

Obchodování na EUR/USD připomíná přetahovanou na okraji útesu, přičemž jedna strana – eurozóna – náhle ztrácí půdu pod nohama. Dnešní ráno přineslo Evropě tvrdý střet s realitou, zatímco nadcházející report z amerického trhu práce může nakonec rozhodnout, která strana v tomto souboji získá převahu.
Zdroj: xStation5
Co hýbe EUR/USD?
NFP v centru pozornosti
Nejdůležitější událostí dne je zveřejnění údajů z amerického trhu práce. Report Non-Farm Payrolls (NFP) zůstává už několik měsíců jedním z klíčových ukazatelů Fed. Nabízí důležitý pohled na sílu ekonomiky a základní mzdové tlaky.
Pro měnový trh je význam těchto údajů velmi vysoký. Silnější než očekávaný výsledek by mohl snížit očekávání budoucího snižování sazeb v USA, podpořit výnosy státních dluhopisů a posílit americký dolar. Naopak slabší data by zvýšila pravděpodobnost uvolněnějšího postoje Fed, což by mohlo zatížit dolar a podpořit EUR/USD.
V praxi by dnešní zveřejnění mohlo být hlavním katalyzátorem tržních pohybů před koncem týdne.
Zklamání z ekonomiky eurozóny
Investoři zároveň věnují stále větší pozornost příchozím datům z Evropy. Finální odhad HDP za první čtvrtletí dopadl výrazně hůře, než se čekalo. Ekonomika eurozóny mezikvartálně klesla o 0,2 %, zatímco trh očekával růst o 0,1 %. Meziroční údaj byl ještě větším zklamáním, když zpomalil pouze na 0,3 % oproti odhadu 0,8 %.
Tak výrazné zklamání naznačuje, že hospodářské oživení regionu zůstává mnohem křehčí, než se dříve předpokládalo. Pro euro jde o nepříznivý signál, protože slabší růst může omezit schopnost Evropské centrální banky udržet restriktivní měnovou politiku.
Spotřebitelé vysílají varovné signály
Tlak na jednotnou měnu posílila také nedávná data o maloobchodních tržbách, která poukázala na slabší spotřebitelskou aktivitu a zvýšila obavy ze zpomalující ekonomické dynamiky v eurozóně.
To je důležité zejména proto, že spotřeba domácností zůstává jedním z klíčových pilířů ekonomického růstu. Pokud budou spotřebitelé dál omezovat výdaje, bude stále obtížnější očekávat výraznější zrychlení ekonomické aktivity v příštích čtvrtletích. Trhy proto začínají vyhodnocovat, zda je slabost v Evropě pouze dočasná, nebo zda jde o známku hlubších strukturálních problémů.
Fed versus ECB
Dalším klíčovým tématem zůstává rozdíl v očekáváních měnové politiky na obou stranách Atlantiku. Ještě před několika měsíci se investoři soustředili hlavně na načasování prvního snížení sazeb. Dnes se pozornost přesouvá k jiné otázce: která centrální banka bude nakonec nucena uvolnit politiku agresivněji?
Pokud si americká ekonomika udrží relativní odolnost, zatímco evropská data zůstanou slabá, rozdíl v očekáváních mezi Fed a Evropskou centrální bankou může znovu podpořit dolar. To zůstává jedním z nejdůležitějších střednědobých faktorů pro EUR/USD.
Geopolitika a sentiment investorů
Dalším zdrojem nejistoty je pokračující geopolitické napětí na Blízkém východě. Trhy dál sledují vývoj v oblasti Perského zálivu a hodnotí jeho možný dopad na ceny energií a globální obchodní toky.
V obdobích zvýšené averze k riziku má kapitál tendenci směřovat k americkému dolaru, který zůstává jedním z hlavních světových bezpečných aktiv. I pokud tedy makroekonomická data neposkytnou jasný směrový signál, geopolitický vývoj může dál poskytovat dolaru základní podporu.
Výhled trhu
EUR/USD je aktuálně tažen několika protichůdnými směry. Na jedné straně investoři čekají na klíčová data z amerického trhu práce, která mohou výrazně změnit očekávání ohledně budoucí politiky Fed. Na druhé straně stále slabší ekonomická data z eurozóny zvyšují obavy o růstové vyhlídky a výhled politiky ECB.
Nejistotu dále zvyšuje geopolitické prostředí, které udržuje investory opatrné napříč globálními finančními trhy. V krátkodobém horizontu pravděpodobně zůstane hlavním faktorem pro směr EUR/USD kombinace makroekonomických dat a měnících se očekávání ohledně centrálních bank.
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