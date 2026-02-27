Graf dne: EURUSD v konsolidaci před makrodaty z Evropy a USA

Měnový pár EUR/USD se aktuálně obchoduje kolem úrovně 1,1793. Trh vykazuje mírnou volatilitu a reaguje na nejnovější makroekonomická data z Evropy a na nadcházející zveřejnění amerického PPI. Pár zůstává v konsolidaci, protože impulzy z inflačních dat a signály měnové politiky jsou zatím příliš omezené na to, aby vyvolaly rozhodný průraz. Investoři zůstávají opatrní a sledují jak sentiment risk-off, tak očekávání ohledně dalších rozhodnutí ze strany ECB a Fedu.
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje EUR/USD?
Inflace a HDP v Evropě
Dnes byla zveřejněna předběžná data o spotřebitelské inflaci z Francie a Španělska. Ve Francii vzrostl CPI o 0,7 % meziměsíčně a 1,0 % meziročně v únoru, zatímco HICP stoupl o 0,8 % m/m a 1,1 % y/y, nad očekávání trhu, což naznačuje mírné zrychlení cenových tlaků. Ve Španělsku CPI vzrostl o 2,3 % y/y a HICP o 2,5 % y/y, rovněž nad očekávání.
Francouzský HDP za 4. čtvrtletí dosáhl 0,2 % q/q, přičemž spotřebitelské výdaje vzrostly o 0,5 % m/m, což potvrzuje stabilní, byť mírný hospodářský růst.
V Německu trh očekává oficiální údaje HICP a CPI ve 14:00. Dřívější data z jednotlivých spolkových zemí naznačují mírné zpomalení cenových tlaků, přičemž meziroční inflace se drží kolem 2,1 % y/y, což udržuje euro v pásmu mírné podpory před případnou reakcí ECB.
PPI a situace v USA
Americký index cen výrobců (PPI) bude zveřejněn ve 14:30. Odhady naznačují zpomalení meziměsíčního růstu na +0,3 % m/m z předchozích +0,5 %, přičemž meziroční tempo se očekává kolem +2,6 % y/y. Pokud budou data v souladu s očekáváním nebo slabší, dolar by mohl oslabit, což by podpořilo EUR/USD. Naopak vyšší než očekávané hodnoty by mohly dolar posílit.
Sentiment risk-off a reakce trhu
Navzdory mírnému posílení eura vůči dolaru zůstávají trhy opatrné před klíčovými zveřejněními z Německa a USA. EUR/USD se nadále obchoduje v konsolidaci kolem 1,1793, přičemž krátkodobé výkyvy zůstávají omezené.
Očekávání ohledně Fedu a ECB
Trhy počítají s relativní nezávislostí nového předsedy Fedu a očekávají, že úrokové sazby nebudou snižovány náhle. To poskytuje dolaru určitou podporu, ale zároveň omezuje prudké pohyby na trhu, včetně výrazného posílení USD vůči euru. Stabilní inflace a data o HDP v Evropě mezitím naznačují, že ECB bude nadále uplatňovat opatrný přístup k úpravám úrokových sazeb.
