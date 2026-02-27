Je býčí trend zlata zpět? 📈 Kov testuje úroveň 5 200 USD

Navzdory síle amerického dolaru se zlato drží poblíž 5 200 USD za unci, což znamená, že pokles z historického maxima kolem 5 600 USD aktuálně činí přibližně 8 %. Pokračující globální geopolitické napětí, pokračující nákupy a diverzifikace rezerv ze strany centrálních bank a silná poptávka po zajištění rizika během globálního akciového bull marketu zjevně podporují fundamentální poptávku po zlatě.
Stejně tak silný zájem drobných investorů v Asii udržuje dodatečnou poptávku po kovu, a to jak ve fyzické podobě, tak prostřednictvím ETF. Při pohledu na graf GOLD vidíme, že cena se poměrně rychle zotavila z propadu na přelomu ledna a února a nyní se pokouší vrátit k rekordním úrovním.
Nedávno zlato vzrostlo na 5 250 USD za unci, kde narazilo na první významnou rezistenci na úrovni 71,6% Fibonacciho retracementu posledního klesajícího impulzu. Po tomto růstu poptávka mírně ochladla, avšak poklesy se zastavily kolem 5 130 USD za unci, poblíž úrovně 61,8% Fibonacciho retracementu.
Cena se nyní obchoduje uprostřed tohoto pásma a návrat nad 5 200 USD by mohl zvýšit pravděpodobnost opětovného otestování lokálních maxim a případného průrazu k novým rekordům. Naopak pokles pod 5 100 USD by mohl předznamenat silnější medvědí impuls.
Zároveň pozorujeme, že cena se pohybuje v relativně úzkém pásmu, přičemž klíčová spodní hranice se aktuálně nachází kolem 5 000 USD za unci.
Grafy GOLD (intervaly D1, H1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Právě se stalo: útok na Írán a dopady na ekonomiku a finanční trhy
Denní shrnutí: Začátek konce dezinflace?
Tři trhy, které sledovat příští týden (27.02.2026)
Pšenice na nejvyšší úrovni za 8 měsíců 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.