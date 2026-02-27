Ropa posiluje o 2 %: Trh sleduje pokračování jednání USA–Írán 🛢️

-
Brent 72,13 USD (+1,95 %), WTI 66,61 USD (+2,15 %).
-
Jednání USA–Írán pokračují příští týden ve Vídni.
-
Riziková prémie činí 8–10 USD za barel.
-
OPEC+ může zvýšit produkci o 137 000 bpd.
Ceny ropy v pátek vzrostly o více než 2 %, když investoři reagovali na prodloužení jaderných jednání mezi USA a Íránem do příštího týdne a zůstávají ve střehu kvůli možným výpadkům dodávek. Severomořský Brent posílil na 72,13 USD za barel (+1,95 %), zatímco americká WTI vzrostla na 66,61 USD (+2,15 %). Za celý týden si Brent připisuje přibližně +0,2 %, zatímco WTI mírně ztrácí 0,1 %.
Geopolitika drží trh v napětí
Jednání proběhla v Ženevě poté, co prezident Donald Trump nařídil posílení vojenské přítomnosti v regionu. Média během rozhovorů informovala o zadrhnutí diskusí kvůli požadavku USA na nulové obohacování uranu, což ceny krátkodobě vystřelilo výše. Následně však ománský mediátor uvedl, že došlo k určitému pokroku, a další technická jednání jsou naplánována na příští týden ve Vídni. Prezident Trump zároveň uvedl, že Írán má 10 až 15 dní na dosažení dohody, jinak mohou následovat „vážné důsledky“.
Riziková prémie a reakce producentů
Podle analytiků je v ceně ropy započítána geopolitická prémie ve výši 8–10 USD za barel, zejména kvůli obavám z narušení dodávek přes Hormuzský průliv, kudy prochází zhruba 20 % globální nabídky ropy. Na možné výpadky reaguje Saúdská Arábie zvýšením produkce a exportu. Skupina OPEC+ by na zasedání 1. března mohla zvážit navýšení těžby o 137 000 barelů denně, poté co v prvním čtvrtletí růst produkce pozastavila. Trh tak zůstává rozkročen mezi diplomatickou nadějí a rizikem vojenské eskalace, která by mohla zásadně ovlivnit globální energetickou rovnováhu.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se pohybuje kolem 72,49 USD a po předchozí konsolidaci prorazila směrem vzhůru. Aktuálně se nachází u horní hranice Bollingerova pásma (cca 72,50 USD), což potvrzuje silné krátkodobé momentum. Střední linie pásma leží kolem 70,98 USD a funguje jako dynamická podpora. Spodní pásmo se nachází u 69,54 USD, což představuje výraznější krátkodobý support. Williams %R se pohybuje hluboko v překoupené oblasti, což naznačuje silný nákupní tlak, ale zároveň zvyšuje riziko krátkodobé korekce nebo konsolidace. Objem obchodů během růstu zesílil, což podporuje validitu aktuálního pohybu.
Z technického pohledu je klíčové, zda se cena udrží nad úrovní 71,90–72,00 USD. Její potvrzené proražení a udržení by mohlo otevřít prostor směrem k 73 USD. Naopak návrat pod 70,98 USD by signalizoval oslabení momentum a možný návrat do předchozího pásma.
Zdroj: xStation5
