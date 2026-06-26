Graf dne: Futures na Nikkei pod EMA10 při rostoucí skepsi vůči AI 🇯🇵 📉 (26.06.2026)

Tokijské akcie v pátek uzavřely výrazně níže kvůli silnému vybírání zisků v sektorech technologií a komunikací. Futures na Nikkei 225 (JP225) aktuálně klesají o 1,7 % a propadají se pod 10denní exponenciální klouzavý průměr kvůli slábnoucímu optimismu kolem AI.
Po dosažení úrovní poblíž historických maxim futures na JP225 prudce ustoupily a prolomily se pod krátkodobou žlutou linii EMA. Index nyní testuje klíčovou historickou úroveň rezistence, která se změnila v support, kolem 69 800 bodů. Širší denní uptrend zůstává neporušený a podporuje ho rostoucí dlouhodobá fialová linie EMA. Krátkodobé momentum se však změnilo na medvědí. Pokud se nepodaří udržet zónu 69 800, mohlo by to otevřít prostor pro delší korekci směrem k oblasti 67 200. Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje JP225?
- Regionální sentiment se přesouvá do risk-off režimu kvůli strukturálním překážkám: Sentiment v Asii se prudce zhoršil, protože institucionální investoři stahují kapitál z exportně orientovaných trhů. Důvodem jsou rostoucí obavy z neudržitelného rozdílu v ocenění technologií mezi vysokými výdaji na infrastrukturu AI a zaostávajícími krátkodobými tržbami.
- Růst inflace v Tokiu posouvá sázky na jestřábí zvýšení sazeb BoJ blíže: Celková tokijská inflace CPI v červnu vzrostla rychleji, než se čekalo, na 1,7 % meziročně. Podkladový ukazatel core-core, bez čerstvých potravin a energií, zrychlil na 1,9 %. To signalizuje sílící cenové tlaky a rostoucí sekundární dopady ropy. Spolu se stále jestřábější rétorikou guvernéra Uedy se výhled dalšího zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan posunul z prosince na říjen.
- Akcie ztrácejí atraktivitu kvůli rostoucím výnosům: Rostoucí výnosy tlačí na ocenění akcií. Globální akcie proto rychle ztrácejí atraktivitu v prostředí velmi volatilního makroekonomického výhledu. Tento tlak zesiluje rostoucí únava a strukturální skepse vůči krátkodobé ziskovosti sektoru umělé inteligence.
- Silný výprodej technologií: Tržní těžká váha SoftBank Group se propadla o 12,53 %, protože OpenAI by mohla odložit své IPO. Významní hráči v čipovém sektoru Kioxia Holdings a Taiyo Yuden klesli o 11,24 %, respektive 10,84 %. Vývoj tak odrážel širší regionální slabost u hardwarových akcií navázaných na AI.
- Šíře trhu zůstává pozitivní navzdory prudkému propadu indexu: Přestože benchmark Nikkei utrpěl výrazné ztráty, rostoucí akcie na Tokijské burze převýšily ty klesající v poměru 1 785 ku 1 730. Defenzivní tituly jako Kao Corp vzrostly o 4,85 %, spolu se zisky akcií Haseko a Olympus. Index volatility Nikkei zároveň výrazně ochladl a klesl o 22,47 % na 30,77.
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