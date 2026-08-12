Krypto novinky: Spor Binance s RedotPay eskaluje, Harmony řeší krizi a SEC chystá nová pravidla 🔐

Dnešní dění na kryptoměnovém trhu přináší další právní spor kolem Binance, rostoucí obavy o kybernetickou bezpečnost a nový vývoj americké regulace digitálních aktiv.
Binance a RedotPay se přou o téměř 473 milionů USD
- Binance a poskytovatel stablecoinových platebních karet RedotPay se neshodnou na tom, zda související soudní řízení v Singapuru skončí. RedotPay očekává, že Binance po slyšení z 7. srpna řízení ukončí, Binance to však odmítá.
- Spor je součástí rozsáhlejší právní bitvy v Hongkongu, kde společnosti napojené na Binance požadují téměř 473 milionů USD.
- Žalující strana tvrdí, že RedotPay odklonil více než 470 000 uživatelů Binance Card tím, že umožnil využívat prostředky z Binance Pay k dobíjení stablecoinových karet mimo podmínky obchodní dohody.
- Vyčíslení škody na 472,8 milionu USD vychází z údajné celoživotní hodnoty jednoho zákazníka ve výši 925 USD.
- RedotPay obvinění odmítá a označuje je za neopodstatněná. Spolupráce RedotPay s Binance Pay začala v prosinci 2023, Binance však integraci ukončila v dubnu 2026.
Krypto firmy chtějí přístup k nejvýkonnějším AI modelům
- Skupina kryptoměnových společností a organizací vyzvala přední vývojáře umělé inteligence, aby poskytli vývojářům Bitcoinu přednostní přístup k jejich nejpokročilejším AI modelům.
- Podle iniciativy Bitcoin Policy Institute nemají vývojáři Bitcoin Core a další správci open-source infrastruktury vždy přístup k nejvýkonnějším nástrojům pro kybernetickou bezpečnost. Bezpečnostní omezení veřejně dostupných modelů navíc mohou komplikovat legitimní hledání zranitelností.
- Výzvu podpořily mimo jiné společnosti a organizace jako Anchorage Digital, BitGo, Bitwise, Blockstream, Kraken, Ledger, MARA a Trezor.
- Argumentem je především rostoucí schopnost AI analyzovat rozsáhlé zdrojové kódy, hledat bezpečnostní slabiny a výrazně urychlovat práci jak obráncům, tak útočníkům.
- Téma nabývá na významu po sérii rozsáhlých kryptoměnových útoků. Jen během dubna 2026 bylo podle DefiLlama z kryptoměnových platforem odcizeno více než 634 milionů USD.
Harmony zvažuje rollback po údajném exploitu
- Blockchain Harmony řeší podezření na závažný bezpečnostní incident, při kterém mohl útočník vytvořit téměř 4 miliardy tokenů ONE.
- Pokud se údaje potvrdí, šlo by přibližně o 26 % nabídky tokenu, což by představovalo mimořádně výrazný zásah do jeho ekonomiky.
- Harmony uvedla, že spolupracuje s burzami na zastavení a zmrazení prostředků, připravuje opravu a zároveň zvažuje možnost rollbacku blockchainu.
- Samotný projekt však zatím nepotvrdil přesnou příčinu incidentu ani množství neoprávněně vytvořených tokenů. Tvrzení proto zůstávají částečně neověřená.
- Token ONE v reakci na situaci během 24 hodin propadl přibližně o 34 %.
- Pro Harmony jde o další významný bezpečnostní problém. V roce 2022 při útoku na Horizon Bridge zmizely kryptoměny přibližně za 100 milionů USD.
CFTC zasahuje do sporu mezi Kalshi a New Yorkem
- Americká CFTC využila své mimořádné pravomoci a nařídila predikční platformě Kalshi, aby pokračovala v běžném provozu navzdory právnímu sporu se státem New York.
- New York tvrdí, že Kalshi provozuje nelegální hazardní činnost prostřednictvím kontraktů navázaných na sportovní události, volby, kulturu a další výsledky.
- CFTC naopak argumentuje tím, že federální zákon má zajistit jednotný celostátní trh s deriváty a jednotlivé státy by neměly vytvářet rozdílná pravidla pro federálně regulované burzy.
- New York podle CFTC požaduje nejméně 36 miliard USD na náhradě škody, přičemž spor může mít zásadní dopad na budoucí regulaci amerických predikčních trhů.
- Rozhodnutí CFTC však samotný soudní spor neukončuje. Nadále není definitivně vyřešeno, zda federální regulace derivátů převáží nad státními zákony upravujícími hazard.
SEC připravuje vlastní pravidla, CLARITY Act stále čeká
- Americká Komise pro cenné papíry a burzy SEC svolala jednání, na kterém chce projednat nová pravidla pro určité investiční kontrakty spojené s kryptoměnami.
- Regulátor se tak připravuje na postup v situaci, kdy Kongres stále nedokončil legislativu CLARITY Act, která má vytvořit širší regulatorní rámec pro digitální aktiva.
- Předseda SEC Paul Atkins už dříve uvedl, že pokud Kongres nebude postupovat dostatečně rychle, regulátor je připraven vytvářet pravidla v rámci svých současných pravomocí.
- CLARITY Act přesto zůstává ve hře. Lídr republikánské většiny v Senátu John Thune podnikl procedurální krok směřující k hlasování po návratu zákonodárců v září.
- Pro další postup bude důležité získání alespoň 60 hlasů. Návrh navíc nadále komplikuje spor kolem etických pravidel souvisejících s kryptoměnovými aktivitami prezidenta Donalda Trumpa.
SEC a CFTC zasahují proti údajnému Ponziho schématu za 400 milionů USD
- SEC a CFTC podaly samostatné civilní žaloby proti společnosti Goliath Ventures a jejímu zakladateli Christopheru Delgadovi kvůli údajnému kryptoměnovému Ponziho schématu.
- SEC tvrdí, že společnost získala od více než 1 300 investorů minimálně 425 milionů USD, zatímco CFTC hovoří o nejméně 397 milionech USD od přibližně 1 600 klientů.
- Investorům měly být slibovány měsíční výnosy kolem 3 až 10 % prostřednictvím kryptoměnových liquidity poolů. Podle SEC však prostředky do těchto poolů vůbec investovány nebyly.
- Delgado měl nejméně 51 milionů USD použít pro osobní potřebu a prostředky nových investorů měly být využívány k vyplácení těch předchozích.
- Delgado již dříve přiznal vinu v trestním řízení souvisejícím s podvody a praním špinavých peněz. V civilním řízení SEC nyní souhlasil s urovnáním, jehož finanční podmínky ještě stanoví soud.
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