Graf dne: GBPCHF se odráží po oživení maloobchodních tržeb 🇬🇧 📈 (19.06.2026)

Britská libra na konci týdne znovu získává momentum díky silnějším než očekávaným ekonomickým datům ze Spojeného království. Překvapivě silné oživení maloobchodních tržeb úspěšně zastavilo široký pokles sterlingu vůči většině měn G10. Zotavení vede pár GBP/CHF, který čistě prorazil nad klíčové klouzavé průměry a potvrdil silnou pozici libry napříč Evropou během tohoto pátku.
GBPCHF vykazuje býčí výhled a po nalezení podpory poblíž 38,2% Fibonacciho úrovně se pevně odrazil na 1,0651. Pár se obchoduje čistě nad svými 10-, 30- a 100denními EMA, čímž udržuje růstový trend. S ukazatelem RSI na úrovni 56,7 zůstává dostatek prostoru pro další růst směrem k nedávným lokálním maximům. Zdroj: xStation5
Co dnes žene GBPCHF?
- Maloobchodní tržby pozitivně překvapily: Díky třetímu nejteplejšímu květnu v historii měření a maloobchodním akcím vzrostly objemy britských maloobchodních tržeb v květnu 2026 o 1,2 % po poklesu o 1,0 % v dubnu. Tento růst výrazně překonal očekávání ekonomů a meziročně se tržby zvýšily o 3,2 %. Obzvlášť dobře si vedly obchodní domy a internetové obchody, což zvýšilo podíl online prodejů na 28,8 %. Celkové objemy však stále zůstávají 0,4 % pod úrovněmi z předpandemického února 2020.
- Křehká udržitelnost trendu: Za tři měsíce do května 2026 objemy tržeb mírně vzrostly o 0,4 %, podpořené silnou poptávkou po technologických produktech a venkovním vybavení. Dlouhodobá spotřebitelská důvěra však zůstává křehká. Spotřebitelé jsou opatrní u větších nákupů kvůli tlakům spojeným s životními náklady a geopolitické nejistotě kolem konfliktu v Íránu. Velké supermarketové řetězce jako Tesco a Morrisons už upozornily na zřetelné zpomalení růstu tržeb od začátku tohoto konfliktu.
- Burnhamův bod obratu: Přesvědčivé parlamentní vítězství starosty širšího Manchesteru Andyho Burnhama v Makerfieldu otevřelo cestu k potenciální výzvě vůči velmi nepopulárnímu premiérovi Keiru Starmerovi, což hrozí novou politickou nestabilitou ve Spojeném království. Burnham, vnímaný jako možný budoucí premiér a silně podporovaný členy strany, svým vítězstvím výrazně oslabil Starmera, který už čelí výzvám k rezignaci od čtvrtiny svých zákonodárců. Tím se otevírá prostor pro zásadní souboj o budoucí směřování labouristické vlády.
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