Graf dne: Je USDJPY ve stabilním trendu, nebo v bodě obratu? 💡

USDJPY se dnes ráno obchoduje mírně níže na 162,70 (-0,15 %) poté, co dosáhl nových víceletých maxim kolem 163. Trh čeká na klíčovou zprávu z amerického trhu práce.
Kontext dnešních údajů NFP
Dnešní červnová zpráva NFP je hlavním katalyzátorem dne. Konsenzus očekává výrazné zpomalení na přibližně 110 000 pracovních míst po překvapivě silném květnovém údaji 172 000. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat stabilní na 4,3 % a růst mezd by měl zrychlit na 3,5 % r/r. Trh se snaží vyhodnotit, zda květnový nárůst představoval skutečné oživení trhu práce, nebo pouze jednorázový efekt, včetně mistrovství světa v USA. Růst zaměstnanosti letos v průměru přesahuje 80 000, což podporuje scénář odolného trhu práce. CBA varuje, že další pozitivní překvapení by mohlo posunout USDJPY směrem k 165 a otestovat odhodlání japonských úřadů bránit jen. Slabý údaj pod 70 000–90 000 by naopak zmírnil tlak na Fed, aby zůstal jestřábí, a mohl by u páru vyvolat korekci směrem dolů.
Technická analýza
Cena s dynamikou prorazila klíčové úrovně rezistence na 159,52 a 160,52 JPY. Jasně se posunula nad 50denní EMA (160,29), 100denní EMA (159,21) i 200denní EMA (157,31), což potvrzuje silný uptrend. RSI na úrovni 71,8–76,2 však na denním grafu signalizuje překoupené podmínky. Historicky to často předcházelo krátkodobým konsolidacím nebo korekcím, zejména poblíž víceletých maxim. Trend zůstává jasně býčí pro dolar a medvědí pro jen. Pásmo 162–163 zároveň představuje oblast zvýšeného rizika měnové intervence ze strany japonských úřadů. Zdroj: xStation
Krátký pohled na údaje z Japonska
Bank of Japan v červnu zvýšila svou základní sazbu na 1,0 %, což je nejvyšší úroveň za 31 let. Trh však neočekává další zvýšení dříve než v období říjen–prosinec 2026, přestože přibližně 90 % ekonomů předpokládá ještě jedno zvýšení do prosince. Toto pomalé tempo normalizace měnové politiky BoJ spolu s jestřábím postojem Fed je hlavním strukturálním důvodem, proč zůstává úrokový diferenciál mezi USA a Japonskem široký. Zároveň podporuje dlouhodobý klesající trend jenu. Verbální intervence japonských představitelů zatím tento trend nedokázaly trvale zvrátit.
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