Graf dne: Jen proráží nad 160, zatímco trh testuje hranice „červené linie“

USDJPY rozhodně prorazil psychologickou úroveň 160, dosáhl nových několikaměsíčních maxim a vstoupil do pásma, které bylo donedávna vnímáno jako neformální červená linie pro japonské autority. Důležité je, že tento průlom zatím nevyvolal žádnou výraznou slovní reakci ze strany ministerstva financí. Trh si to vykládá jako rostoucí toleranci vůči dalšímu oslabování jenu, alespoň v krátkodobém horizontu.
Tento pohyb neprobíhá izolovaně. Odráží klasickou kombinaci dvou dominantních makro faktorů: trvale široký úrokový diferenciál a rostoucí tlaky v japonské reálné ekonomice, které je stále obtížnější ignorovat.
Zdroj: xStation5
Co táhne USDJPY?
Fed a BOJ ponechávají sazby stabilní, narativy se rozcházejí
Fed i Bank of Japan ponechaly úrokové sazby beze změny, což samo o sobě nebylo pro trhy překvapením. Klíčová pozornost se však soustředila na nuance v komunikaci, které dále prohloubily rozdíl mezi oběma ekonomikami.
Fed zůstává relativně jestřábí. Zdůrazňuje odolnost americké ekonomiky a absenci naléhavosti při přechodu ke snižování sazeb. Díky tomu dolar nadále těží z vyšších výnosů a přetrvávající atraktivity strategií carry trade.
Na druhé straně zůstává BOJ opatrná. Snaží se vyvážit konec ultra uvolněné měnové politiky s riziky příliš rychlého zpřísnění. Stále jasnější však je, že problémem už není pouze importovaná inflace tažená komoditami, ale také samotné oslabování jenu, které nyní zesiluje domácí cenové tlaky.
Japonsko uvězněné mezi náklady a tlakem komodit
Ekonomické fundamenty Japonska vysílají stále smíšenější signály. Maloobchodní tržby naznačují určitou odolnost spotřebitelské poptávky, zatímco průmyslová výroba v březnu zklamala. Částečně za tím stály narušení dodavatelských řetězců a rostoucí nákladové tlaky spojené s globálním napětím na komoditách.
Obzvlášť důležitá je situace kolem Hormuzského průlivu, která nadále zvyšuje rizika pro globální toky ropy a plynu. Pro Japonsko, které je energeticky silně závislé na dovozu, to znamená vyšší výrobní náklady a zhoršující se obchodní bilanci.
V tomto kontextu zprávy o možném návratu energetických subvencí během léta ukazují snahu vlády tlumit nákladové tlaky. Tato opatření však působí spíše jako krátkodobé stabilizační nástroje než jako strukturální reakce na přetrvávající slabost jenu.
160 jako psychologická úroveň a test trpělivosti trhu
Průlom nad 160 není čistě technickým pohybem. Představuje přímý test prahu tolerance Japonska vůči slabé měně. Historicky byly tyto úrovně spojeny se zvýšenou citlivostí úřadů. Absence okamžité reakce však podporuje trh v dalším testování.
V této fázi zůstává rovnováha sil nakloněna fundamentům. Trvale široký úrokový diferenciál mezi USA a Japonskem nadále podporuje tok kapitálu do dolaru, zatímco slabá japonská průmyslová data a tlaky tažené komoditami ponechávají BOJ jen malý prostor pro agresivní zpřísnění politiky v nejbližším období.
Výhled
Současný pohyb USDJPY stále více připomíná klasické prostředí tažené strategií carry trade, kde se fundamenty a momentum navzájem podporují. Pokud nedojde k významné změně politiky BOJ nebo razantnějšímu zásahu ze strany ministerstva financí, cestou nejmenšího odporu zůstává pohyb výše.
Klíčovou otázkou už není, zda bude úroveň 160 prolomena, ale jak dlouho bude trh pokračovat v testování absence intervence a kde nakonec leží skutečná hranice tolerance.
