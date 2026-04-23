Graf dne: Kam směřuje jen ve stínu Hormuzského průlivu a BoJ?

- USDJPY zůstává v prostředí vysoké volatility, kde směr pohybu současně určují makroekonomická data, geopolitický vývoj a politika centrálních bank.
- Geopolitické napětí, včetně situace v Hormuzském průlivu, zvyšuje globální averzi k riziku.
- Japonská makrodata, zejména PMI, ukazují na postupné zlepšování ekonomiky a podporují argumenty pro další normalizaci politiky BoJ.
- Inflace (CPI) zůstává klíčovým krátkodobým katalyzátorem pro očekávání ohledně BoJ i pro směr jenu.
- Politika BoJ se stává stále důležitějším zdrojem volatility, přičemž i malé změny v komunikaci mohou trhem výrazně pohnout.
- Rozdíl v úrokových sazbách mezi USA a Japonskem zůstává hlavním strukturálním faktorem pro USD/JPY a jeho možné zúžení by mohlo změnit střednědobou dynamiku.
- Úroveň 160 představuje výraznou psychologickou i politickou bariéru, což zvyšuje riziko intervence nebo slovního zásahu ze strany japonských úřadů.
- Trh zůstává ve fázi, kterou dominují očekávání a narativy, což podporuje prudké, ale často jen krátkodobé cenové pohyby.
Měnový pár USDJPY se nadále obchoduje v prostředí zvýšené nejistoty, kde cenový vývoj současně ovlivňují geopolitické faktory, makroekonomická data i rostoucí očekávání ohledně politiky Bank of Japan. Trh se pohybuje kolem klíčových technických úrovní, přičemž zvláštní pozornost se soustředí na oblast 160, která je dlouhodobě bráněna a všeobecně vnímána jako významná psychologická bariéra i jako možné pásmo pro intervenci japonských úřadů. O to důležitější je otázka, zda bude tato úroveň nakonec prolomena, a pokud ano, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu. Současnou dynamiku určují jak globální geopolitické tenze, tak sílící debata o možné normalizaci měnové politiky v Japonsku.
Zdroj: xStation5
Co ovlivňuje vývoj USDJPY?
Geopolitika a Hormuzský průliv jako zdroj globální averze k riziku
Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují náladu na trhu, zůstává geopolitické napětí v regionech důležitých pro globální přepravu energií, jako je Hormuzský průliv. Trh velmi citlivě reaguje na jakékoli riziko narušení toků ropy a plynu, což vede k růstu cen energií a vyšší volatilitě.
Japonsko je silně závislé na dovozu energií, které z velké části pocházejí z oblasti Perského zálivu. Růst cen ropy a plynu proto zhoršuje obchodní bilanci Japonska a zvyšuje tlaky na dováženou inflaci. Prodloužené napětí v oblasti Hormuzu tak nemusí jen nutně podporovat. Naopak má tendenci jej oslabovat. V tomto kontextu geopolitika neposkytuje pro pár USD/JPY jednoznačný směrový signál, ale spíše posiluje tlak na růst páru a zároveň zvyšuje celkovou volatilitu.
Japonská makrodata a signály z PMI
V poslední době přitahují větší pozornost japonská data PMI, která ukazují postupné zlepšování ekonomické aktivity. Zatím sice nejde o silný růstový trend, ale známky stabilizace ve zpracovatelském průmyslu i ve službách zvyšují pravděpodobnost, že Bank of Japan bude mít větší prostor pokračovat v normalizaci měnové politiky.
Pro forexový trh je to důležité, protože jen zůstává už řadu let pod tlakem kvůli mimořádně uvolněným měnovým podmínkám. I malé změny v této oblasti tak mohou mít významný dopad na globální kapitálové toky.
Inflace (CPI) jako klíčový katalyzátor pro BoJ
Jedním z nejdůležitějších krátkodobých faktorů zůstávají japonská data CPI, která hrají zásadní roli při formování očekávání ohledně dalších kroků Bank of Japan. Pokud inflace zůstane nad cílem 2 %, trhy budou stále více započítávat možnost dalšího zvýšení sazeb nebo alespoň jestřábího tónu v komunikaci centrální banky. V takovém scénáři sílí tlak na posílení jenu.
Naopak slabší inflační data posilují očekávání, že mimořádně uvolněná politika zůstane v platnosti delší dobu, což podporuje další oslabování jenu vůči dolaru.
Politika Bank of Japan a rozdíl v úrokových sazbách
Klíčovým střednědobým a dlouhodobým faktorem zůstává politika Bank of Japan, která se postupně vzdaluje svému dlouhodobému režimu mimořádně nízkých úrokových sazeb a kontroly výnosové křivky. I když je tento proces pomalý, jeho směr je pro trhy velmi významný.
Pár USDJPY je obzvlášť citlivý na rozdíl v úrokových sazbách mezi USA a Japonskem, který je už řadu let hlavním důvodem slabosti jenu prostřednictvím strategií carry trade. Jakékoli zúžení tohoto rozdílu by mohlo vyvolat výrazné kapitálové toky a vést ke změně střednědobého trendu.
Úroveň 160 a riziko intervence
Úroveň 160 na páru USDJPY zůstává klíčovým referenčním bodem, a to jak z technického, tak z politického hlediska. Historicky byly hodnoty v této oblasti opakovaně označovány jako zóny zvýšené pozornosti japonských úřadů vůči nadměrné volatilitě na devizovém trhu.
Trhy proto stále více započítávají riziko intervence ze strany japonského ministerstva financí, ať už formou slovních varování, nebo přímých operací na devizovém trhu. Takové intervence obvykle vedou k prudkému, ale často jen krátkodobému posílení jenu.
