Graf dne 🔼 Nasdaq roste o 1,2 % díky růstu polovodičů (21.07.2026)

Investoři se zalekli růstu cen ropy a začali „přikládat" ke sláboucímu momentu akcií společností spojených s infrastrukturní umělou inteligencí. Tento scénář „uškodil" náladě na Nasdaq, kde pokles v současnosti dosahuje přibližně 6,5 % od maxim a zůstává „daleko" i od malé korekce.
Nejdůležitější fakta
- Technologické akcie v Asii se odrazily ode dna a táhnou za sebou jihokorejský KOSPI i japonský Nikkei, přičemž nálada v Evropě naznačuje možné vyšší otevření.
- Poslední výsledky ASML a TSMC – dvou pilířů býčího trhu AI – ukázaly velmi silné momentum a obrovský rozsah růstu podnikání
- Goldman Sachs varuje, že blokáda Ormuzského průlivu – pokud bude trvat až do konce roku – může pohnat ropu směrem k 120 USD do konce roku, nebude-li zrušena
- V diplomatických kanálech se objevily zprávy o vyjednávaném, potenciálně dosažitelném 10denním příměří
- Ocenění společností S&P 500 měřené ukazatelem ceny k očekávaným 12měsíčním ziskům je jen mírně nad 5letým průměrem
- Index S&P 500 může v tomto čtvrtletí zaznamenat průměrný růst zisku na akcii o téměř 30 % podle FactSet – za stejnou dobu S&P 500 vzrostl o 18 %.
- Volatilita na Nasdaq 100 přetrvá i tento týden – výsledky ve středu po zavření trhu zveřejní mimo jiné Tesla a Alphabet.
- Před americkou obchodní seancí výsledky oznámí 3M a Charles Schwab, makroekonomický kalendář pro USA je dnes velmi lehký – bez dat, která by sama o sobě mohla výrazněji rozhýbat volatilitu.
- Pozornost investorů se přesouvá směrem k výsledkové sezóně a vztahům Spojených států s Íránem, a šířeji – k náladě v Perském zálivu.
- Po čtvrteční seanci zveřejní výsledky Intel – zpráva může být velmi důležitá pro odvětví polovodičů, které bylo v posledních týdnech výrazně „pomláceno".
Graf US100 (interval D1)
Od paniky způsobené obchodní válkou a sláboucím momentem v únoru–dubnu 2025 klesl US100 pod EMA50 (oranžová linie) na déle než týden pouze několikrát – s výjimkou března 2026 (válka USA–Írán) se index vždy vrátil nad ni po několika seancích. Pokud by se podobný scénář měl materializovat i dnes, klíčovým úkolem pro býky je znovuzískání odporu u 29 500 a 30 000 bodů. Důležitou podporou je naopak úroveň 28 900–29 000 bodů (předchozí cenové reakce). Její ztráta by mohla index nasměrovat i pod 26 500 bodů, tedy směrem k maximům z ledna 2026.
Zdroj: xStation5
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