Graf dne 🚨 Pšenice klesá po výrazném růstu, protože prognózy dešťů v USA zlepšují výhled

Trh s pšenicí nedávno vstoupil do fáze velmi dynamického růstu poté, co americké ministerstvo zemědělství USDA zveřejnilo mimořádně slabé prognózy pro úrodu ozimé pšenice v sezóně 2026/27. Rozsah revizí směrem dolů překvapil i nejvíce medvědí účastníky trhu a vyvolal silnou rally na futures trzích. Navzdory tomu futures na pšenici na burze CBOT v poslední době znovu klesly pod úroveň 650.
- Na druhé straně podle ADM Investor Services příchod srážek do klíčových pěstitelských oblastí USA do velké míry neutralizoval dřívější obavy ze zpřísnění nabídky obilovin. Potenciální nákupní zájem z Číny je v současnosti více než kompenzován zlepšujícími se povětrnostními podmínkami napříč Spojenými státy.
- Americké Climate Prediction Center (NOAA) předpovídá nadprůměrné srážky v oblasti Great Plains během příštích 8 až 14 dní, což zlepšuje výhled úrody. AgResource mezitím uvádí, že velcí spekulativní obchodníci snižují dlouhou expozici před víkendem a kvůli pokračující politické nejistotě.
Problémy s úrodou a spekulativní aktivita?
Největším problémem zůstává katastrofální počasí na jihu amerických plání. Měsíce sucha těžce zasáhly regiony odpovědné za produkci tvrdé červené ozimé pšenice, zejména západní Kansas, východní Colorado a oblast Panhandle. USDA odhaduje celkovou produkci ozimé pšenice v USA pouze na 1,048 miliardy bušlů, což znamená pokles o 25 % oproti předchozí sezóně a nejnižší úroveň od roku 1965. Důležité je, že prvotní odhad USDA byl zhruba o 160 milionů bušlů nižší než průměrný odhad analytiků.
- Nejtvrději byla zasažena tvrdá červená ozimá pšenice. Produkce v tomto segmentu se odhaduje na 514,8 milionu bušlů, což představuje pokles až o 36 % meziročně. V Kansasu, klíčovém státě pro produkci pšenice v USA, USDA očekává průměrné výnosy pouze 37 bušlů na akr oproti 51 bušlům o rok dříve.
- Trh reagoval na zhoršující se stav úrody už od začátku roku, ale květnová zpráva USDA spustila poslední vlnu růstu. Pokud se výhled nabídky bude dál zhoršovat, trh se může pokusit prodloužit býčí pohyb.
- Z fundamentálního hlediska získal trh podporu také z globální bilance nabídky a poptávky. USDA očekává menší sklizně nejen v USA, ale také u hlavních exportérů, jako jsou Argentina, Austrálie a Kanada. V důsledku toho mají globální zásoby pšenice klesnout přibližně o 1,5 %, zatímco konečné zásoby v USA by měly klesnout o 17 % na 775 milionů bušlů, což je nejnižší úroveň za 3 roky.
- Paradoxně však vyšší ceny začínají snižovat konkurenceschopnost americké pšenice na exportních trzích. Jarní rally vytlačila ceny americké ozimé pšenice výrazně nad ruské nabídky. USDA očekává, že export americké pšenice v sezóně 2026/27 klesne o 15 % z pětiletých maxim zaznamenaných o sezónu dříve na 762 milionů bušlů.
- Zároveň USDA odhaduje, že průměrná cena, kterou obdrží američtí farmáři, vzroste na 6,50 USD za bušl. To je o 1,50 USD více než v sezóně 2025/26. Pro producenty to vytváří atraktivní příležitosti k prodeji.
Současné cenové pohyby jsou do značné míry taženy aktivitou spekulativních fondů. Mnoho fondů dříve drželo významné krátké pozice v pšenici a agresivní uzavírání shortů může vyvolat extrémně volatilní cenový vývoj. Historie však ukazuje, že rally na pšenici často poměrně rychle odeznívají, protože fondy obvykle nejsou ochotné držet dlouhé pozice po delší dobu.
WHEAT (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zdroj: NOAA
