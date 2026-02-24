Kakao oslabuje o 5 % a klesá pod 3 000 USD poprvé od května 2023 📉

Futures na kakao (COCOA) na burze ICE dnes prudce oslabily, když ztratily více než 5 % a klesly pod hranici 3 000 USD za tunu – na úrovně nevídané od května 2023. Trh je pod tlakem chronicky slabé fyzické poptávky, výrazného zpomalení zpracování, příznivého počasí v západní Africe a vyhlídky na silnou sklizeň, což současně snižuje výnosy afrických farmářů.
Analýza CFTC Commitments of Traders (CoT) (data k 17. únoru 2026)
Nejnovější report CoT pro kakao naznačuje, že trh se nachází ve fázi přechodu, nikoli v bodě jasné akcelerace trendu. Klíčovou týdenní změnou je pokles otevřeného zájmu o více než 8 000 kontraktů (přibližně -5 %). To signalizuje, že část účastníků uzavřela své pozice, čímž na trhu zůstává méně „čerstvého paliva“ pro udržitelný směrový pohyb. Pokles otevřeného zájmu často doprovází ochlazení impulsu a přechod do konsolidace.
- Z pohledu pozic zůstávají největší spekulativní hráči (Managed Money) čistě short, tedy drží více short než long pozic, což trhu dává mírně medvědí bias. Zároveň producenti a další komerční subjekty snížili své zajištění (omezili short pozice), což historicky může signalizovat polevující tlak ze strany nabídky. Jinými slovy, spekulanti zůstávají nakloněni poklesu, ale „průmyslová“ strana již dále neposiluje tlak na pokles.
- Za zmínku stojí také koncentrace short pozic v rámci jedné skupiny obchodníků. Významná část shortů je držena relativně malým počtem subjektů, což zvyšuje riziko short squeeze. Pokud by se objevil býčí katalyzátor (například zpráva o počasí či výpadku nabídky), nucené uzavírání short pozic by mohlo vyvolat prudší odraz.
Celkově report neukazuje na extrémně překoupený ani přeprodaný stav trhu. Pozicování vykazuje středně silný medvědí náklon fondů, avšak při klesající účasti a částečném ústupu hedgerů. V krátkodobém horizontu to zvyšuje pravděpodobnost konsolidace nebo technického odrazu. Návrat k jasnému downtrend by pravděpodobně vyžadoval obnovené navyšování short pozic ze strany fondů spolu s růstem otevřeného zájmu.
Zdroj: CFTC, CoT
COCOA (D1)
Zdroj: xStation5
