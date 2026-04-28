Graf dne 🚩 USDJPY se smíšenou reakcí na opatrné rozhodnutí Bank of Japan. Míří Japonsko ke stagflaci? (28.04.2026)

Bank of Japan ponechala úrokové sazby beze změny na 0,75 %, v souladu s očekáváním trhu. Reakce páru USDJPY na rozhodnutí však působí spíše smíšeně. Guvernér Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda vystoupil na tiskové konferenci, kde vysvětlil důvody ponechání klíčové sazby na 0,75 % během dubnového zasedání. Zvyšování sazeb bude pokračovat v souladu s vývojem ekonomiky a inflace, se zvláštní pozorností věnovanou dopadům situace na Blízkém východě. Cílem zůstává dosažení stabilní inflace na úrovni 2 %, i když ekonomický růst Japonska by měl v roce 2026 zpomalit. Vyšší ceny ropy pravděpodobně sníží firemní zisky a reálné příjmy domácností. Ekonomiku však podpoří vládní opatření, například dotace na pohonné hmoty.
Klíčové závěry z konference BoJ
Situace na Blízkém východě zůstává nejistá. Japonská ekonomika se mírně zotavuje, i když jsou patrné některé známky slabosti. Ekonomický růst ve fiskálním roce 2026 pravděpodobně zpomalí kvůli vývoji na Blízkém východě. Je nutné pozorně sledovat, jak tento vývoj ovlivňuje finanční trhy, devizové trhy i japonskou ekonomiku a ceny. Zároveň je potřeba pečlivě monitorovat riziko výrazného odchýlení inflace směrem nahoru, což by mohlo negativně ovlivnit ekonomiku. Reálné úrokové sazby zůstávají na velmi nízkých úrovních. BoJ bude pokračovat ve zvyšování sazeb a upravovat míru měnové akomodace podle ekonomické aktivity, cen a finančních podmínek. Načasování a tempo úprav bude posuzováno v kontextu dopadů vývoje na Blízkém východě a pravděpodobnosti naplnění základního scénáře.
Rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 6 ku 3. Proti hlasovali Nakagawa, Takata a Tamura, kteří navrhovali zvýšit sazbu na 1 %.
Komentáře členů bankovní rady
Tamura navrhl zahrnout prohlášení, že jádrová inflace je v souladu s cílem. Takata navrhl uvést, že CPI již dosáhl cílové úrovně. Oba návrhy byly nakonec odmítnuty.
Další komentáře
Ceny ropy mohou mít na inflaci silnější dopad než dříve. Banka potřebuje více času na posouzení dopadů situace na Blízkém východě. Jádrová inflace je nyní mírně pod 2 %. Je obtížné určit, kdy dojde k dalšímu zvýšení sazeb. Měnová politika bude vedena tak, aby se zabránilo zaostání „behind the curve“. Rozhodnutí ponechat sazby beze změny odráží nižší pravděpodobnost naplnění základního scénáře. Nesouhlas tří členů bankovní rady ukazuje, jak náročné je za současných podmínek provádět měnovou politiku. Okamžitá potřeba zvýšit sazby neexistuje, ale může se objevit, pokud nabídkové šoky vyvolají sekundární efekty. Riziko růstu inflace by mohlo být důvodem ke zvýšení sazeb, i když ne jediným.
Čtvrtletní výhled BoJ
Reálné úrokové sazby zůstávají velmi nízké. Jádrová inflace by měla dosáhnout úrovní odpovídajících 2% cíli ve druhé polovině fiskálního roku 2026 a v roce 2027. Rizika pro ekonomický růst jsou vychýlena směrem dolů, zatímco rizika pro inflaci směrem nahoru. Ekonomický růst by měl v roce 2026 zpomalit, ale od roku 2027 by měl mírně zrychlovat. Rostoucí ceny ropy by měly ovlivnit jak CPI, tak příjmy.
Predikce BoJ
- Jádrový CPI
- 2026: 2,8 % vs. předchozích 1,9 %
- 2027: 2,3 % vs. předchozích 2,0 %
- 2028: 2,0 %
- Reálný HDP
- 2026: 0,5 % vs. předchozích 1,0 %
- 2027: 0,7 % vs. předchozích 0,8 %
- 2028: 0,8 %
Klíčová rizika zdůrazněná BoJ
BoJ uvedla, že rostoucí ceny ropy se nyní mohou do cen zboží a služeb promítat snadněji než v minulosti. Existuje také riziko silnějšího růstu cen potravin, zejména pokud se vyšší náklady na suroviny promítnou do výrobních nákladů. Banka upozornila i na možnost výrazných narušení globálních dodavatelských řetězců, která by mohla významně ovlivnit výrobní aktivitu japonských firem.
Report se věnoval také umělé inteligenci. Silné firemní investice do AI by mohly podpořit globální ekonomiku. Pokud však nebudou doprovázeny růstem zisků, mohou vést k tlakům na korekci na trzích aktiv. BoJ také zdůraznila, že pohyby měnových kurzů mají nyní větší dopad na inflaci než v minulosti, zatímco dosud zavedené obchodní politiky částečně změnily vývoj globalizace. Střednědobá až dlouhodobá inflační očekávání mírně rostou.
Grafy USDJPY (interval H1, D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Trump stojí před těžkým rozhodnutím: Přijmout íránskou nabídku, nebo riskovat další růst ropy? 🛢️
Ekonomický kalendář: v centru pozornosti report spotřebitelské důvěry CB v USA
Ranní shrnutí 📈 Ropa na nejvyšší úrovni od 7. dubna, Wall Street nejistý před Fedem
Denní shrnutí: Írán usiluje o příměří, zatímco trhy vyhlížejí středu
