Graf dne: Zlato klesá pod 4000 USD pod tlakem jestřábího Fedu 🟡 📉 (01.07.2026)

Zlato se vrací pod psychologickou hranici 4000 dolarů za unci a zůstává uvězněno na 8měsíčních minimech pod tlakem stále silnějších očekávání zvýšení úrokových sazeb v USA. Objemy zůstávají tlumené kvůli řadě klíčových dat a událostí důležitých z pohledu Fedu, naplánovaných na tento týden, a technický sestupný trend zůstává nezlomený bez jasných vyhlídek na změnu.
Tlak na GOLD trvale stlačil notace kontraktu pod 300denní exponenciální klouzavý průměr (EMA300, černá) poprvé od října 2023. Klíčové klouzavé průměry potvrzují medvědí momentum (kratší pod delšími) spolu s tím, jak cena soustavně obchoduje pod EMA10 (žlutá). Kontrakt sleduje trajektorii USDIDX a v současnosti testuje podporu z října 2025, čímž zcela vymazal 100 % dynamických zisků z přelomu let 2025/2026. Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje zlato?
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Dolar se vrací k růstu: index amerického dolaru se dnes vrátil k výraznému růstu (USDIDX: +0,2 %) poté, co včerejší seance sotva zastavila třídenní korekci. Americká měna se aktuálně nachází na blízkosti 14měsíčních maxim, jež jsou navíc podpořena stále rostoucími očekáváními jestřábího kroku Fedu v roce 2026. Swapový trh aktuálně oceňuje téměř 70% pravděpodobnost zvýšení sazeb v září, což zatěžuje aktiva negenerující úrokový výnos, mimo jiné drahé kovy.
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Rostoucí výnosy dluhopisů přitahují kapitál: výnosy amerických 10letých dluhopisů vzrostly za poslední den o 10 bazických bodů (ze 4,36 % na začátku včerejší seance na současných 4,46 %), a ve srovnání s lednem se nacházíme přibližně o 30 bazických bodů výše. To znamená, že dluhový trh si de facto sám ocenil zvýšení úrokových sazeb v USA, které od prosince 2025 zůstávají na nezměněné úrovni (3,5–3,75 %).
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Nabitý makrokalendář omezuje zájem kupujících: dočasná úleva na zlatě z počátku týdne, vyvolaná optimistickou prognózou Goldman Sachs, se neudržela pod tlakem nadcházejících klíčových dat pro Fed (a trhy). Kevin Warsh dnes vystoupí na fóru centrálních bank pořádaném ECB v Sintře a pro trhy bude klíčové, zda se nový šéf Fedu vyjádří k výrazně jestřábím komentářům ostatních členů FOMC a k návratu inflace nad 4 %. Kromě toho nás čekají data z amerického trhu práce, takže spekulativní poptávka by měla zůstat tlumená až do příchodu nových signálů.
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