Hermès se na výročí katastrofy lodi RMS Titanic propadl o 13 % ⚓

- Módní sektor na začátku středečního obchodování krvácí
Dnes, 15. dubna, si připomínáme 114. výročí potopení lodi RMS Titanic — a jen těžko si nevšimnout určité paralely: ve stejný den se akcie společnosti Hermès International, obchodované pod tickerem $RMS, dostaly na pařížské burze pod výrazný tlak. Hermès International, kotovaná na Euronextu pod tickerem RMS, zažila jeden z nejhorších dnů ve své burzovní historii, když na otevření pařížské seance ztratila více než 13–14 %. Akcie tak klesly na nejnižší úroveň za více než tři roky a od začátku roku už cena odepsala téměř 28 %.
📊 Výsledky za Q1 2026 — report vs. očekávání
Tržby za Q1 dosáhly 4,07 miliardy EUR, což představuje pokles o 1,4 % meziročně při aktuálních měnových kurzech — hlavně kvůli negativnímu měnovému efektu ve výši 290 milionů EUR. Trh očekával přibližně 4,13 až 4,16 miliardy EUR. Organický růst tržeb při konstantních měnových kurzech činil +5,6 %, zatímco konsenzus Visible Alpha počítal s +7,1 % — což je výrazné zklamání vzhledem k očekávanému zrychlení po solidním Q4 2025 (+9,8 %). Za zmínku ale stojí důležitá nuance: výsledky segmentů ve vykázaných měnách vypadají dramaticky (hodinky -10 %, oděvy -6 %), ale po očištění o měnový efekt je obrázek mnohem mírnější — organicky jsou hodinky níže jen o -3,7 % a oděvy jsou prakticky beze změny na +0,4 %.
🌍 Geografické výsledky (při fixních měnových kurzech)
- 🇺🇸 Ameriky: +17,2 % — výjimečné čtvrtletí, s vyváženým růstem napříč všemi segmenty v USA, Kanadě a Jižní Americe; jednoznačně největší pozitivní bod reportu
- 🇯🇵 Japonsko: +9,6 % — silná loajalita místních zákazníků; v březnu byl rozšířen a zrenovován butik Umeda Hankyu v Ósace
- 🇪🇺 Evropa bez Francie: +9,7 % — silný růst tažený místní poptávkou
- 🇫🇷 Francie: -2,8 % — viditelný pokles turistického ruchu, zejména v březnu, v souvislosti se situací na Blízkém východě
- 🌏 Asie a Tichomoří bez Japonska: +2,2 % (vs. odhad přibližně +5,7 %) — zpomalení z +8 % v Q4; pevninská Čína si drží mírný růst, Korea zůstává solidní, zbytek regionu je slabší; narušení letecké dopravy zasáhlo Singapur a Thajsko
- 🕌 Blízký východ (ostatní): -5,9 % — od března má válka drastický dopad; prodeje v luxusních obchodních centrech v SAE, Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu prudce klesly; obrat v dubajských obchodních centrech se v březnu propadl o 40 %; tento region byl přitom po celý rok 2025 nejrychleji rostoucím trhem společnosti Hermès
- 📦 Výsledky segmentů (při konstantních měnových kurzech)
- 🤤 Kožené zboží a sedlářství: +9,4 % (1 849 milionů EUR) — silná poptávka po kolekcích a rostoucí výrobní kapacita; mezi hity sezóny patří kabelka Faubourg Express a Collier d’attelage; v dubnu byla otevřena 25. kožedělná dílna v Loupes (Gironde)
- 👗 Oděvy a doplňky: +0,4 % (1 076 milionů EUR) — organický růst zůstal téměř beze změny; přehlídka dámské kolekce podzim/zima 2026 v Garde Républicaine byla přijata velmi pozitivně
- 🧣 Hedvábí a textil: +7,8 % (257 milionů EUR) — solidní růst podpořený neustále obnovovanou kreativitou; vyniká šátek L'esprit s'envole
- 🏺 Ostatní segmenty Hermès (šperky, Home): +6,8 % (540 milionů EUR) — pokračující pozitivní dynamika; akce Double Tour haute joaillerie se poprvé konala v Tokiu
- 💄 Parfémy a beauty: +0,2 % (127 milionů EUR) — prodeje jsou stabilní; mezi novinkami jsou Musc Pallida v kolekci Hermessence, Un Jardin sous la mer a první make-up Plein Air ve 34 odstínech
- ⌚ Hodinky: -3,7 % (135 milionů EUR) — náročné prostředí, ale Hermès rozšiřuje nabídku; na Watches & Wonders v Ženevě byly představeny model H08 se skeletonizovaným titanovým strojkem a Arceau Samarcande s minutovou repeticí; do roku 2028 se plánuje rozšíření manufaktury v Le Noirmont
- 📦 Ostatní produkty: +3,6 % (86 milionů EUR) — výroba pro externí značky, John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat
Zdroj: Hermès Investor Relations
Navzdory těmto narušením si Hermès zachoval své dlouhodobé růstové cíle za předpokladu stabilních měnových kurzů a zároveň v Q1 odkoupil více než 31 000 vlastních akcií za 60 milionů EUR. Generální ředitel Axel Dumas výsledky okomentoval svým typickým stylem: „V napjatém geopolitickém prostředí Hermès drží směr a zůstává věrný své dlouhodobé strategii.“ Společnost si udržuje provozní marži přesahující 41 % — výsledku, kterého žádný jiný hráč v luxusním sektoru není schopen dosáhnout. Dalším klíčovým datem v kalendáři je 29. červenec 2026 — zveřejnění výsledků za první pololetí.
Graf akcií Hermès na burze Euronext Paris ukazuje silný uptrend od roku 2023, který v roce 2024 ještě zrychlil a na začátku roku 2025 vyvrcholil nad úrovní 3 100 EUR. Následně ale v posledních týdnech přišel prudký pokles ceny o více než 11,85 %. EMA200 (oranžová linie) po většinu období od roku 2023 fungovala jako dynamický support, ale od začátku roku 2025 se cena dostala pod tuto úroveň a nyní se nachází výrazně pod tímto průměrem. Aktuální hodnota EMA200 činí 2 059,72 EUR. Volume profile (vlevo) ukazuje velmi výraznou zónu vysoké aktivity mezi přibližně 1 800 až 2 300 EUR, přičemž nejvyšší koncentrace tickového objemu se nachází kolem 2 000 až 2 100 EUR. Tato oblast nyní po poklesu funguje jako silná zóna resistence/supportu. Od vrcholu v roce 2025 se cena pohybuje kolem úrovně VWAP (černá horizontální linie), která po většinu času sloužila jako tržní rovnováha. Aktuálně se však cena nachází pod touto linií, což potvrzuje převahu prodejců v posledním období.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
