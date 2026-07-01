Hliník klesá na nejnižší úrovně od února 📉

Cena hliníku klesla na nejnižší úroveň od poloviny února, protože komoditní trhy dál zatěžuje posilující americký dolar. Hliník na londýnské burze LME oslabil o 0,5 % na 3 071 USD za tunu, přičemž během obchodování se krátce dostal až na 3 060 USD za tunu. To byla nejnižší hodnota od 19. února.
Pokles navazuje na mimořádně slabý červen, během kterého hliník ztratil 16 %. Šlo o největší měsíční propad od roku 2008, což ukazuje na výrazné zhoršení sentimentu v celém segmentu průmyslových kovů. Trh tak postupně odevzdává část předchozích zisků, které vznikly v období zvýšeného geopolitického napětí.
Důležitým faktorem je odeznívání války na Blízkém východě. Hliník v předchozích měsících rostl mimo jiné kvůli obavám z výpadků dodávek z regionu, který představuje téměř desetinu světové produkce. Jakmile se však riziko narušení dodávek začalo snižovat, část investorů začala vybírat zisky a trh ztratil jeden z hlavních podpůrných impulsů.
Dalším tlakem je silnější americký dolar. Dolarový index rostl druhý den v řadě a za poslední dva měsíce posílil o 2,5 %. Pro komodity je to negativní zpráva, protože většina z nich se obchoduje právě v dolarech. Silnější dolar tak zdražuje nákupy pro zahraniční odběratele a může oslabovat poptávku po průmyslových kovech.
Za posílením dolaru stojí také očekávání, že americká centrální banka může zůstat přísnější, než trh dříve předpokládal. Jestřábí postoj Fedu podporuje americkou měnu a zároveň vytváří tlak na aktiva citlivá na globální likviditu. To se netýká pouze hliníku, ale také mědi, železné rudy, zlata nebo stříbra.
Slabost byla patrná i u dalších kovů. Měď klesla o 0,9 % na 13 254 USD za tunu a železná ruda v Singapuru oslabila o 1,6 % na 97,50 USD za tunu. To naznačuje, že nejde pouze o izolovaný pohyb hliníku, ale o širší výprodej v komoditním sektoru.
Na náladu má vliv i přesun části čínských investorů z komodit do akcií. Růst domácího akciového trhu v Číně může odvádět kapitál od průmyslových kovů, což dále oslabuje krátkodobou poptávku po komoditních kontraktech. Pro hliník je to nepříznivá kombinace, protože trh současně čelí silnějšímu dolaru, slabším geopolitickým rizikům i menšímu zájmu spekulativního kapitálu.
Investoři zároveň sledují situaci kolem amerického přezkumu dovozu rafinované mědi. Ta byla vyňata z předchozích celních opatření a trh nyní čeká na další kroky Washingtonu. Jakékoli rozhodnutí v oblasti cel může ovlivnit nejen měď, ale i širší náladu v segmentu průmyslových kovů.
Z investičního pohledu zůstává hliník v citlivé fázi. Pokud bude dolar dál posilovat a geopolitická rizika budou ustupovat, tlak na cenu může pokračovat. Naopak stabilizace dolaru nebo nové obavy o dodávky by mohly vytvořit prostor pro technické oživení. Po červnovém propadu o 16 % však bude trh potřebovat silnější impuls, aby se důvěra investorů výrazněji obnovila.
Graf hliníku (ALUMINIUM, H1)
Zdroj: xStation5
Cena hliníku pokračuje v jasně klesajícím trendu a aktuálně se pohybuje kolem úrovně 3 041 USD za tunu. Trh zůstává pod silným prodejním tlakem a zatím neukazuje výraznější známky stabilizace. Krátkodobý vývoj potvrzuje, že prodejci mají nadále převahu, protože cena se drží hluboko pod oběma sledovanými klouzavými průměry.
Z technického pohledu je negativní zejména to, že hliník zůstává pod EMA 50 na úrovni 3 138 USD i pod SMA 100 na úrovni 3 285 USD. Tyto úrovně nyní představují důležité rezistence, které mohou brzdit případný odraz. Dokud se cena nevrátí alespoň nad oblast 3 138 USD, zůstává krátkodobý výhled spíše medvědí.
Indikátor Williams %R se nachází na hodnotě -98,96, což ukazuje na extrémně přeprodaný trh. To může krátkodobě zvýšit pravděpodobnost technického odrazu, ale samo o sobě to zatím neznamená změnu trendu. Pro potvrzení silnějšího obratu by cena musela nejprve zastavit pokles, vytvořit vyšší minimum a následně prorazit alespoň nad oblast 3 138 USD.
Pokud se hliník nedokáže udržet nad současnou úrovní, může trh dále testovat psychologickou hranici 3 000 USD. Její prolomení by technický obraz dále zhoršilo a mohlo by otevřít prostor pro pokračování poklesu. Naopak návrat nad 3 138 USD by byl prvním signálem, že prodejní tlak začíná slábnout.
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