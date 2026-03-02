Strach se vrací na trhy. Napětí kolem Íránu sráží světové indexy 📉

- Futures na Nasdaq a US500 klesají přibližně o 1%
- DAX a EURO STOXX 50 odepisují téměř 2%
- Ropa roste o více než 7%
Po víkendových událostech se globální finanční trhy ocitly pod tlakem. Investoři reagují na eskalaci napětí kolem Íránu, které zvyšuje nejistotu a zhoršuje rizikový sentiment. Evropské burzy otevírají v červeném a americké futures také značí oslabení. Trhy se přesouvají do tzv. risk-off režimu a snižují expozici v indexech a přesouvají kapitál do bezpečnějších oblastí.
V USA futures na indexy jako US500 nebo Nasdaq klesají přibližně o 1 %, což naznačuje, že obchodníci očekávají slabé otevření hlavních akciových benchmarků. V Evropě jsou poklesy výraznější hlavní indexy DAX a EURO STOXX 50 odepisují téměř 2 %. Asijské trhy rovněž ztratily část své hodnoty, přičemž zejména Hang Seng a Nikkei reagují poklesem.
Komodity posilují
Výraznou reakci přináší i trh komodit. Ceny ropy rostou o 7 %, protože obavy z možných narušení dodávek přes klíčový Hormuzský průliv vzrostly v důsledku geopolitického napětí. Tento průliv je strategickou tepnou světové ropné dopravy a přibližně pětina globální produkce ropy jím každodenně prochází. Růst cen ropy se tak stále promítá i do obav ohledně inflace, která by mohla zkomplikovat situaci centrálních bank při nastavování měnové politiky. Investoři také častěji hledají útočiště v tradičních safe haven aktivech. Zlato posiluje jako oblíbený bezpečný přístav pro kapitál v nejistých časech a americký dolar se zpevňuje vůči většině světových měn, zatímco vyhlídky na slabší akciové výnosy tlačí poptávku po defenzivních aktivech.
Rostoucí nervozitu potvrzuje i index volatility VIX, označovaný jako „index strachu“, který se dostal na svém spotovém kurzu dostal na hranici 24 bodů (futures na index VIX se aktuálně pohybují kolem 21,5 bodu), což ukazuje, že investoři výrazně zvyšují poptávku po zajištění proti poklesu trhu. Vysoký VIX obvykle koreluje s očekáváním větší cenové kolísavosti v nejbližších týdnech.
Celkově trhy nyní zvažují kombinaci faktorů: geopolitické napětí, ceny komodit, růst volatility. Investoři očekávají zvýšené kolísání a přehodnocují svoji expozici. Pokud by se konflikt kolem Íránu dále vyhrotil a zasáhl ropnou infrastrukturu, mohly by se současné obavy proměnit v hlubší a dlouhodobější tržní tlaky. V opačném případě, pokud se situace uklidní, může volatilita rychle klesnout a trhy se vrátit k dřívějším trendům.
Graf OIL (M5)
Zdroj: xStation5
