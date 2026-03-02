Krypto zprávy: Bitcoin roste téměř o 2 % navzdory válce na Blízkém východě 📈

Navzdory válce na Blízkém východě a zřetelně slabšímu sentimentu na akciových trzích — způsobenému růstem cen ropy a obnovenými obavami z inflace — reagoval Bitcoin relativně klidně. Po izraelských a amerických úderech na cíle v Íránu BTC v sobotu ráno krátce klesl k úrovni 63 000 USD, následně však posílil přibližně o 5 % a nyní se stabilizuje poblíž 66 500 USD. On-chain data zpočátku potvrdila prodejní tlak na derivátových trzích BTC, přičemž likvidace dosáhly přibližně 1,8 miliardy USD v pozicích. Trh však rychle znovu nalezl rovnováhu.
Zdroj: CryptoQuant
Poněkud překvapivě se krátkodobí držitelé nezapojili do masivního prodeje, což může naznačovat fázi „vyčerpání nabídky“ v této fázi cyklu a ukazuje, že Bitcoin je nyní držen relativně silnějšími investory.
Zdroj: CryptoQuant
Na druhé straně významná část nabídky BTC akumulovaná během posledních dvou let zůstává ve ztrátě. Pohyb pod psychologicky důležitou hranici 60 000 USD by mohl výrazně zvýšit nerealizované ztráty mezi dlouhodobými držiteli.
Zdroj: CryptoQuant
ETF zatím nepanikaří
V této fázi tržního cyklu zůstává pozornost investorů pevně soustředěna na Bitcoin, zatímco Ethereum je zřetelně v ústraní. To je patrné i z toků do ETF: kapitál nadále směřuje především do Bitcoinu a bez trvalejšího oživení BTC se širší krypto bull market včetně ETH zatím jeví jako nepravděpodobný. S výjimkou minulého pondělí a pátku zaznamenaly Bitcoin ETF v uplynulém týdnu jasně pozitivní čisté přílivy kapitálu. Ethereum ETF naopak vykázaly pouze marginálně pozitivní toky.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Kumulativní kapitál v krypto ETF zůstává nadále významný. Od maximálních úrovní aktiva poklesla přibližně o 15 %, přestože Bitcoin klesl téměř o 50 % ze svých historických maxim. To naznačuje, že i když se prodeje spojené s ETF v posledních měsících zrychlily, stále jsou daleko od extrémních hodnot.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Grafy Bitcoin a Ethereum (D1)
Z technického pohledu se Bitcoin v blízkém období pravděpodobně udrží v konsolidaci mezi 60 000 USD a 72 000 USD. Trh zřejmě hledá katalyzátor, který by vyvolal výraznější pohyb jedním či druhým směrem. Nelze vyloučit další sestupný impuls směrem k 50 000 USD, zejména pokud by se globální podmínky na akciových trzích dále zhoršily, což by podpořilo americký dolar, výnosy dluhopisů a ropu. Naopak rozhodný průraz nad oblast 74 000–75 000 USD by zvýšil pravděpodobnost trvalejšího pokusu o zotavení.
Zdroj: xStation5
