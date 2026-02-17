Hollywood na hraně: Další kolo boje o Warner Bros.

V posledních dnech se vývoj kolem Warner Bros. Discovery výrazně zrychlil. Představenstvo se rozhodlo znovu otevřít jednání s Paramount poté, co získalo dočasnou výjimku od Netflixu umožňující omezená jednání. Zároveň formálně odmítlo dříve upravenou nabídku Paramount a stanovilo termín 23. února pro předložení konečné a nejlepší nabídky. Přesto vedení společnosti nadále doporučuje akcionářům přijmout nabídku Netflixu s argumentem, že přináší vyšší předvídatelnost a větší pravděpodobnost dokončení transakce.
Paramount naznačil ochotu zvýšit svou nabídku přibližně na 31 USD za akcii oproti předchozím 30 USD, což implikuje celkové ocenění vlastního kapitálu přesahující 108 miliard USD včetně dluhu. Nabídka se vztahuje na celé portfolio aktiv Warner Bros. Discovery, včetně televizních a zpravodajských segmentů, a zahrnuje prvky zvyšující její finanční atraktivitu. Patří mezi ně čtvrtletní kompenzační mechanismus pro akcionáře v případě zpoždění uzavření transakce a závazek uhradit odhadovaný poplatek za ukončení smlouvy s Netflixem ve výši 2,8 miliardy USD. Na nominální bázi tak nabídka Paramount působí atraktivněji.
Nabídka Netflixu má však odlišnou strukturu a rizikový profil. Zaměřuje se především na studiové operace a segment streamingu, přibližně za 27,75 USD za akcii a s celkovou hodnotou transakce kolem 82–83 miliard USD. Přestože je cena za akcii nižší, převážně hotovostní struktura a dříve dohodnuté podmínky zvyšují transparentnost a přehlednost procesu. Podle představenstva Warner Bros. Discovery to znamená vyšší jistotu dokončení. Významnou roli hrají také regulatorní aspekty, protože plné převzetí ze strany Paramount by mohlo vyžadovat složitější antimonopolní přezkum, zatímco užší rozsah transakce s Netflixem může znamenat nižší riziko regulatorního zásahu.
Z pohledu trhu tato situace znamená pokračující nejistotu a zvýšenou volatilitu. V krátkodobém horizontu investoři zohledňují možnost, že se objeví nabídka formálně uznaná jako lepší než aktuálně doporučovaná transakce. Jakýkoli náznak zlepšených podmínek ze strany Paramount by mohl podpořit cenu akcií Warner Bros. Discovery a zároveň zvýšit tlak na Netflix, který si ponechává právo svou nabídku dorovnat nebo upravit. Tato dynamika vytváří podmínky pro potenciální nabídkovou soutěž, v níž by hodnota pro akcionáře mohla vzrůst, avšak za cenu vyššího rizika a cenových výkyvů.
Ve střednědobém horizontu budou rozhodující tři faktory: konečná úroveň a struktura nabídky Paramount, posouzení její nadřazenosti vůči stávající dohodě ze strany představenstva a postoj regulačních orgánů. Pokud Paramount nepředloží jednoznačně atraktivnější a plně věrohodnou nabídku, trh se může vrátit k základnímu scénáři dokončení transakce s Netflixem. Naopak vznik výrazně vyšší a plně financované nabídky by mohl vést ke změně doporučení představenstva a k dalšímu kolu jednání.
V širším kontextu současná situace ilustruje klasické napětí mezi maximalizací ceny a minimalizací realizačního rizika. Část investorů se může soustředit na vyšší ocenění implikované nabídkou Paramount, zatímco jiní mohou upřednostnit stabilitu a předvídatelnost transakce s Netflixem. Do konečného rozhodnutí a hlasování akcionářů 20. března 2026 lze očekávat zvýšenou volatilitu a výrazné tržní reakce na jakékoli nové informace z probíhajících jednání.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Michael Burry a Palantir: Známý analytik vznáší vážná obvinění
Deere zvyšuje výhled zisku
Renault snižuje očekávání: Marže mají v roce 2026 dále klesnout
Airbus mezi spory a výrobními problémy
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.