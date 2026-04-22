Hormúz, tři napadené lodě a Družba na cestě. Co s ropou?🚢

- Írán napadl tři lodě v Hormúzském průlivu navzdory prodlouženému příměří
- Trump dává Íránu několik dní na mírový návrh, ale blokáda zůstává
- Brent se obchoduje kolem 93 až 95 dolarů, WTI na 89 dolarech
- Výpadky produkce dosahují 4 až 5 milionů barelů denně, což je 5 % globální nabídky
- Zelenskyj potvrdil opravu ropovodu Družba, dodávky na Slovensko a do Maďarska se obnovují
- Obnovení Družby je podmíněno politickou dohodou o miliardové půjčce EU Ukrajině
- Írán napadl tři lodě v Hormúzském průlivu navzdory prodlouženému příměří
- Trump dává Íránu několik dní na mírový návrh, ale blokáda zůstává
- Brent se obchoduje kolem 93 až 95 dolarů, WTI na 89 dolarech
- Výpadky produkce dosahují 4 až 5 milionů barelů denně, což je 5 % globální nabídky
- Zelenskyj potvrdil opravu ropovodu Družba, dodávky na Slovensko a do Maďarska se obnovují
- Obnovení Družby je podmíněno politickou dohodou o miliardové půjčce EU Ukrajině
Írán dnes zaútočil na tři obchodní lodě v Hormúzském průlivu a dvě z nich eskortoval do íránských vod. Napadeny byly nákladní loď Epaminondas, kontejnerová loď Euphoria a boxship Francesca patřící švýcarskému gigantovi Mediterranean Shipping. Revoluční gardy uvedly, že Euphoria je „uvězněna v íránských vodách." Vše se odehrálo jen hodiny poté, co Trump příměří prodloužil s tím, že Íránu dává několik dní na předložení mírového návrhu. Americká námořní blokáda íránských přístavů ale zůstává v platnosti.
Ropa Brent se dnes obchoduje kolem 93 až 95 dolarů za barel, WTI v okolí 92 dolarú. Trhy jsou v zásadě zmatené. V průběhu několika dní viděly propad cen o 10 % po zprávách o otevření průlivu, poté okamžitý skok po jeho opětovném uzavření. Hormúzský průliv zůstává funkčně uzavřený téměř dva měsíce a výpadky produkce dosahují podle odhadů již 4 až 5 milionů barelů denně, což je zhruba 5 % globální nabídky. MMF varoval, že důsledky pocítí globální růst bez ohledu na výsledek jednání.
Paralelně se na evropské straně odehrává klíčový posun. Prezident Zelenskyj potvrdil opravu ropovodu Družba a avizoval obnovení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska. Bratislava a Budapešť podmínily podporu miliardové půjčky EU Kyjevu právě obnovením dodávek, čímž se ropa stala politickou měnou v evropských jednáních. Slovnaft během výpadku zásoboval rafinerii mimo jiné i přes ropovod Adria ropou z Libye, Saúdské Arábie, Norska i Latinské Ameriky. Obnovení Družby by mělo ulevit cenám pohonných hmot v regionu, křehkost dohody ale naznačuje, že podobné výpadky se mohou opakovat.
Trhy pravděpodobně sázejí na rychlé vyřešení konfliktu, příměří bez strukturální dohody ale není mír. Blokáda zůstává, průliv nefunguje a dnešní útoky na lodě ukazují, že eskalace je stále na stole.
GRAF: OIL (M30)
Zdroj: xStation5
