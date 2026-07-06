Hovězí bitva o Čínu: Drahé americké hovězí může těžit z vyčerpaných kvót soupeřů 🥩

Čínské obnovení dovozních licencí pro stovky amerických masokombinátů zatím nepřineslo okamžité oživení obchodu s hovězím masem. Hlavním důvodem jsou příliš vysoké ceny v USA a zároveň slabší poptávka v Číně. Diplomatické uvolnění vztahů mezi Washingtonem a Pekingem tak naráží na tvrdou realitu trhu.
Situace se však může změnit ve druhé polovině roku. Velcí konkurenti Spojených států totiž postupně narážejí na limity čínských dovozních kvót. Austrálie již svou kvótu vyčerpala a její vývozci nyní čelí clu ve výši 55 %. Brazílie, která je největším dodavatelem levnějšího hovězího masa do Číny, se ke svému limitu rychle blíží.
Spojené státy jsou v odlišné pozici. Jejich kvóta ve výši 164 000 tun zůstává téměř nevyužitá, což může americkým exportérům poskytnout výhodu v okamžiku, kdy ostatní dodavatelé narazí na vyšší cla nebo omezený prostor pro další prodej. Podle analytiků tak může být druhá polovina roku pro americké hovězí výrazně příznivější, pokud obchodní příměří mezi USA a Čínou vydrží.
Problémem však zůstává cena. Americké hovězí je drahé kvůli nejmenšímu stádu skotu v USA za několik desetiletí, což tlačí ceny na rekordní úrovně. Čínská poptávka po prémiových kusech masa zároveň slábne, protože domácí ekonomika zpomaluje a vládní úsporná opatření omezují výdaje úředníků na bankety a luxusnější spotřebu.
Čína navíc v posledním roce zaznamenala pokles celkového dovozu hovězího masa poprvé nejméně za deset let. Domácí produkce naopak roste, což pomáhá držet ceny pod kontrolou. To vytváří náročné prostředí pro všechny zahraniční dodavatele, zejména pro ty, kteří prodávají dražší maso.
Přesto existuje prostor pro růst amerických dodávek. V Číně stále zůstává poptávka po kvalitním, obilím krmeném hovězím mase, na které se USA specializují. Americké maso může konkurovat australskému zejména ve vyšším segmentu, kde jsou kvalita i cena podobné. Vedle prémiových steaků však může růst zájem také o ekonomičtější části, například žebro, kližku, krk nebo dršťky.
V roce 2025 patřily mezi největší zahraniční dodavatele hovězího masa do Číny Brazílie, Argentina a Austrálie. Spojené státy však kvůli obchodnímu napětí vyvezly pouze 49 000 tun mraženého masa, které představuje hlavní část exportu hovězího. Pokud se tržní podmínky zlepší, právě nízký výchozí základ může vytvořit prostor pro výraznější procentuální růst amerických dodávek.
Největší dodavatelé hovězího masa do Číny v roce 2025
Zdroj: Bloomberg
Čínský dovoz hovězího masa je velmi koncentrovaný a zároveň výrazně závislý na širší skupině ostatních dodavatelů. Kategorie ostatní představuje přibližně 3 miliony tun, což je zdaleka největší část celkového objemu. Z jednotlivých zemí dominuje Brazílie s objemem kolem 1 milionu tun, což potvrzuje její klíčovou roli jako hlavního samostatného zahraničního dodavatele. Významnou pozici má také Argentina s přibližně 470 tisíci tunami, zatímco Austrálie dodala kolem 251 tisíc tun. Menší, ale stále důležitý podíl připadá na Uruguay s 204 tisíci tunami a Nový Zéland se 110 tisíci tunami. Z grafu je patrné, že USA mezi hlavními dodavateli zatím výrazně zaostávají, což odpovídá nízkému objemu amerického exportu po obchodním napětí. Právě vyčerpané kvóty Austrálie a blížící se limit Brazílie však mohou tuto strukturu ve druhé polovině roku částečně změnit.
Z investorského pohledu je vývoj důležitý nejen pro americké producenty masa, ale i pro širší zemědělský obchod mezi USA a Čínou. Obnovené licence samy o sobě nestačí, protože rozhodující budou ceny, čínská spotřebitelská poptávka a další vývoj obchodních vztahů. Pokud se však konkurentům zúží prostor kvůli kvótám a clům, americké hovězí může získat silnější postavení bez nutnosti okamžitého výrazného zlevnění.
Graf Cattle (W1)
Zdroj: xStation5
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