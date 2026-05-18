Lufthansa zvažuje novou emisi eurových dluhopisů 💶

- Lufthansa jedná s investory o možné emisi eurových dluhopisů se splatností kolem 5,7 roku.
- Výnos z emise má sloužit mimo jiné k refinancování stávajícího dluhu.
- Aerolinku tlačí drahé palivo, které má letos zvýšit náklady až o 1,7 miliardy EUR.
- Přestože si Lufthansa drží investiční rating, investoři budou pečlivě sledovat cenu nového dluhu.
Německá letecká společnost Deutsche Lufthansa jedná s investory před možnou emisí nových dluhopisů denominovaných v eurech. Firma podle dostupných informací pověřila banky organizací investorských hovorů, které mají předcházet případnému prodeji seniorních nezajištěných dluhopisů se splatností přibližně 5,7 roku.
Výnos z emise by měl být využit na obecné firemní účely, včetně refinancování stávajícího dluhu. Pro Lufthansu by šlo o první seniorní dluhopisovou emisi od srpna 2024, kdy společnost získala 500 milionů EUR prostřednictvím dluhopisů se splatností v roce 2032. Vedle toho aerolinka v lednu 2025 emitovala také hybridní dluh.
Načasování nové emise přichází v citlivém období. Lufthansa se dostává pod zvýšený dohled investorů kvůli rostoucím nákladům na letecké palivo. Právě dražší kerosin se stává jedním z hlavních problémů celého odvětví a výrazně zatěžuje hospodaření dopravců. Společnost už dříve zrušila 20 000 krátkých letů ze svého evropského letního letového řádu a zároveň představila slabší výhled zisku.
Podle odhadů firmy by zvýšené náklady na palivo mohly letos navýšit výdaje až o 1,7 miliardy EUR. To je významná částka, která může omezit prostor pro marže, investice i snižování zadlužení. Pro investory tak bude důležité nejen to, za jaký výnos Lufthansa nový dluhopis nabídne, ale také jak přesvědčivě dokáže obhájit svou schopnost zvládnout tlak na náklady.
Pod tlakem se už ocitly i stávající dluhopisy společnosti. Emise se splatností v roce 2032 od začátku války oslabila o více než 4,4 centu na euro a obchoduje se poblíž nejnižších úrovní od dubna 2025. Tento vývoj ukazuje, že investoři u Lufthansy začínají požadovat vyšší rizikovou prémii.
Na připravované transakci se podílejí významné banky. BNP Paribas, Citigroup a ING působí jako hlavní globální koordinátoři a společné bookrunnery. Mezi další bookrunnery patří Bank of China, DZ Bank, Erste Group a LBBW. Emise by podle dostupných informací mohla být uvedena na trh ještě v průběhu tohoto týdne.
Z pohledu úvěrové kvality si Lufthansa zatím drží investiční rating. Moody’s ji hodnotí známkou Baa3 se stabilním výhledem, zatímco S&P Global Ratings a Fitch Ratings jí přidělují rating BBB- se stabilním výhledem. To je důležité, protože právě investiční rating může firmě pomoci udržet přístup k širší základně institucionálních investorů.
Pro Lufthansu bude nadcházející dluhopisová emise testem důvěry trhu. Pokud se podaří transakci umístit za přijatelných podmínek, může to ukázat, že investoři firmě stále věří navzdory rostoucím nákladům a slabšímu výhledu. Naopak vyšší požadovaný výnos by byl signálem, že trh začíná vnímat rizika kolem ziskovosti aerolinky citelněji.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie společnosti Lufthansa se obchodují kolem úrovně 7,61 EUR a po předchozím poklesu se znovu přibližují k důležité podpůrné oblasti. Cena se aktuálně nachází pod oběma sledovanými klouzavými průměry, což naznačuje, že technický obraz zůstává spíše opatrný. EMA 50 se nachází na hodnotě 7,90 EUR a SMA 100 na úrovni 8,28 EUR, takže nejbližší růstový prostor je omezen právě těmito rezistencemi.
Z pohledu trendu je důležité, že akcie nedokázaly udržet předchozí pokus o návrat nad klouzavé průměry a znovu oslabily směrem k horizontální úrovni kolem 7,60 EUR. Tato oblast nyní funguje jako klíčová podpora. Pokud by se cena pod ní výrazněji propadla, mohlo by dojít k obnovení prodejního tlaku a otevření prostoru směrem k úrovním okolo 7,38 EUR a následně 6,93 EUR.
Pro zlepšení technického výhledu bude klíčové, aby se Lufthansa vrátila zpět nad 7,90 EUR a následně dokázala prorazit také nad 8,28 EUR. Teprve udržení ceny nad SMA 100 by mohlo signalizovat silnější návrat kupců a otevřít prostor k dalšímu růstu. Dokud se však akcie drží pod těmito úrovněmi, zůstává hlavním rizikem pokračování konsolidace nebo návrat k nižším cenám.
Zdroj: xStation5
