Shrnutí trhů: Energie se vrací do hry ⚡ Investoři se obávají nové eskalace na Blízkém východě 💥

Přehled trhu:
- Evropské akciové indexy, včetně celoevropského STOXX 600, jsou převážně v poklesu. Hlavní futures na americké indexy také klesají kvůli obnoveným obavám z rostoucí inflace.
- Německému kontraktu DE40 se však podařilo tomuto oslabení trhu odolat a roste přibližně o 0,36 %.
- Hlavním faktorem, který ovlivňuje současný sentiment, zůstává válka mezi USA a Íránem. Ta trvá již více než dva měsíce a vedla k zablokování Hormuzského průlivu, klíčové námořní trasy.
- Tento konflikt podporuje obavy trhu z prudkého růstu cen energií. To následně nutí hlavní centrální banky držet jestřábí postoj a ponechávat úrokové sazby výše.
- V důsledku tohoto geopolitického napětí ceny ropy nadále rostou. Ropa Brent překonala hranici 110 USD a připisuje si více než 0,5 %.
- Americký dolar se mezitím dnes obchoduje mírně níže. Index USDIDX klesá o 0,14 %, což otevírá prostor pro mírný růst měnového páru EUR/USD.
- Pokud se vrátíme k akciovým trhům, energetický sektor je v současném prostředí zdaleka nejvýkonnější. Je to jediný sektor v eurozóně, který nyní vykazuje solidní růstové momentum díky rostoucím cenám komodit.
- Zdaleka nejhorší výkonnost však vykazují sektory materiálů, zbytné spotřeby a zdravotnictví. Ty nejvíce zatěžují obavy ze zpomalení poptávky a vysokých nákladů na financování.
Graf indexů a sektorů – Co hýbe trhem?
Sektorové rozdělení indexu Euro Stoxx 50 ukazuje široký rozsah dnešního výprodeje. Bez újmy z něj dokázal vyjít pouze sektor energií, který roste jen o zlomek procenta. Zdroj: XTB
Mapa sentimentu hlavních evropských blue chips ukazuje jasnou převahu prodejců. Ti dnes dominují klíčovým tržním sektorům, včetně financí a průmyslu, a ponechávají prostor jen několika izolovaným zeleným oblastem. Zdroj: XTB
Pohled na nejlepší a nejslabší tituly seance potvrzuje, že zatímco Intesa Sanpaolo a BNP Paribas vedou poklesy se ztrátami přes 3 %, na opačném konci spektra se Deutsche Boerse a Infineon Technologies ukazují jako nejodolnější vůči prodejnímu tlaku. Zdroj: XTB
Informace o společnostech:
- Pozornost investorů se dnes z velké části soustředí na Samsung Electronics (SMSN.UK). Její akcie výrazně rostou a brání tak korejskému indexu ve vstupu do hluboké korekce. Růst akcií technologického giganta je výsledkem obnovení jednání s hlavním odborovým svazem. Investoři s úlevou uvítali ochotu ke kompromisu i rozhodnutí soudu, které omezuje možnost stávky. To snižuje riziko narušení globálních dodávek paměťových čipů.
- Na evropském trhu negativně vyčnívá Ryanair. Jeho akcie klesají o více než 4 % po varování před vyššími provozními náklady a náklady na palivo, stejně jako po horším než očekávaném výhledu cen letenek během letní dovolenkové sezóny.
- Na opačném konci spektra je Deutsche Boerse (DB1.DE). Akcie rostou o 3 % po pozitivní reakci trhu na zprávu, že známý fond TCI získal v německém provozovateli burzy podíl přes 5 %.
- Úspěšný den má také francouzský reklamní gigant Publicis (PUB.FR). Akcie rostou přibližně o 2,7 % po oznámení převzetí americké společnosti LiveRamp, která se zabývá analýzou dat, za 2,2 miliardy USD.
