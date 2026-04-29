Humana překonala odhady , výhled však naznačuje opatrnost 🏥

- Humana vykázala upravený zisk na akcii 10,31 USD, čímž překonala očekávání trhu.
- Společnost potvrdila výhled zisku pro rok 2026 alespoň 9 USD na akcii.
- Akcie před otevřením trhu klesaly o 3,1 %, protože investoři čekali silnější výhled.
- Největším rizikem zůstává program Medicare Advantage, kde rostou náklady i regulatorní tlak.
Společnost Humana v prvním čtvrtletí překonala očekávání Wall Street na úrovni zisku, přesto však ponechala celoroční výhled beze změny. To naznačuje, že vedení firmy zůstává opatrné a může počítat s náročnějším vývojem ve zbytku roku. Upravený zisk na akcii dosáhl 10,31 USD, zatímco analytici očekávali přibližně 10,19 USD.
Pozitivním signálem byl také vývoj zdravotních nákladů, které dopadly příznivěji, než trh předpokládal. Právě kontrola nákladů je pro americké zdravotní pojišťovny jedním z klíčových témat, protože v předchozím období čelily tlaku kvůli rostoucím výdajům na zdravotní péči a slabší ziskovosti některých pojistných plánů.
Humana zároveň potvrdila výhled upraveného zisku pro rok 2026 ve výši nejméně 9 USD na akcii. Tento krok může být investory vnímán dvojím způsobem. Na jedné straně potvrzení výhledu ukazuje určitou stabilitu podnikání, na straně druhé však absence zvýšení prognózy po lepším čtvrtletí naznačuje, že společnost nechce podceňovat rizika spojená s druhou polovinou roku.
Celý sektor zdravotních pojišťoven v USA v poslední době těžil z lepších výsledků. Firmy jako UnitedHealth, Elevance Health, Molina Healthcare nebo Centene dokázaly překonat očekávání, protože lépe kontrolovaly náklady, zvýšily ceny a omezily některé benefity po slabším roce 2025. V tomto kontextu se od Humany očekávalo, že by mohla nabídnout silnější signál směrem k budoucnosti. Zachování výhledu proto mohlo část investorů zklamat.
Akcie Humany před otevřením trhu v New Yorku klesaly o 3,1 %. Od začátku roku do úterního závěru přitom ztrácely už přibližně 10 %, což ukazuje na přetrvávající nedůvěru investorů vůči schopnosti společnosti zvládnout tlak v programu Medicare Advantage.
Právě Medicare Advantage je pro Humanu zásadní oblastí. Program byl dlouho vnímán jako stabilní zdroj zisků pro zdravotní pojišťovny, ale v posledních letech se dostal pod tlak kvůli silnějšímu vládnímu dohledu a přísnějším platebním pravidlům. Vláda navíc pro rok 2027 zvýšila platby méně, než pojišťovny očekávaly. Humana upozornila, že nové sazby nemusí držet krok s rostoucími náklady, a proto bude muset podle potřeby upravovat benefity, aby si udržela ziskovost.
Dalším důležitým tématem je růst počtu klientů v individuálních plánech Medicare Advantage. Humana potvrdila, že v roce 2026 očekává růst členství přibližně o 25 %. Na první pohled jde o silný růstový signál, ale investoři se zároveň obávají, zda firma dokáže z těchto plánů skutečně generovat odpovídající zisk. Někteří konkurenti totiž své aktivity v Medicare Advantage naopak omezují, opouštějí méně ziskové plány a stahují se z některých trhů.
Celkově výsledky Humany ukazují lepší krátkodobou ziskovost, ale zároveň i značnou opatrnost do dalších období. Klíčové bude, zda se společnosti podaří zvládnout rostoucí zdravotní náklady, upravit benefity bez výrazného odlivu klientů a zároveň udržet ziskovost rychle rostoucího portfolia Medicare Advantage.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.