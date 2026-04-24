IEA varuje: Trh s plynem zůstane napjatý i v dalších letech 🚨

- Konflikt na Blízkém východě vyřadil z trhu téměř 20 % světových dodávek LNG.
- Ceny plynu v Evropě a Asii vystoupaly nejvýše od ledna 2023.
- Poškození infrastruktury v Kataru může oddálit růst nabídky LNG o nejméně dva roky.
- Trh s plynem pravděpodobně zůstane napjatý i v letech 2026 a 2027.
Globální trh se zemním plynem se kvůli konfliktu na Blízkém východě dostal pod silný tlak. Podle nejnovější čtvrtletní zprávy Mezinárodní energetické agentury se výhled trhu výrazně změnil, protože narušení dopravy přes Hormuzský průliv vyřadilo z trhu téměř 20 % světových dodávek LNG. To způsobilo prudké zdražení v hlavních dovozních regionech, zejména v Evropě a Asii.
V březnu ceny plynu v Evropě a Asii vystoupaly na nejvyšší úrovně od ledna 2023. Tento růst přišel po období, kdy se trh začínal stabilizovat díky vyšší nabídce LNG a novým kapacitám, hlavně v Severní Americe. Od října do února se globální obchod s LNG meziročně zvýšil o 12 % a referenční ceny v Evropě a Asii klesly přibližně o 25 %.
Situace se však prudce změnila v březnu, kdy konflikt na Blízkém východě fakticky uzavřel Hormuzský průliv pro přepravu LNG. Globální produkce LNG následně klesla meziročně o 8 %, přičemž největší výpadky zasáhly Katar a Spojené arabské emiráty. Vyšší produkce v jiných regionech dokázala tyto ztráty pouze částečně kompenzovat.
Vyšší ceny se rychle promítly do poptávky. V Evropě se spotřeba zemního plynu v březnu snížila zhruba o 4 % meziročně, k čemuž přispěla silnější výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Některé asijské země zároveň zavádějí opatření na omezení spotřeby plynu a přechod k jiným palivům.
Krize má dopad i na střednědobý výhled. Poškození LNG infrastruktury v Kataru podle IEA sníží očekávaný růst nabídky a oddálí příchod nové vlny globálních dodávek LNG nejméně o dva roky. Mezi lety 2026 až 2030 by tak trh mohl přijít kumulativně až o 120 miliard metrů krychlových LNG.
IEA upozorňuje, že trh s plynem zůstane napjatý zejména v letech 2026 a 2027. Pro dovozce bude proto stále důležitější diverzifikace dodávek, dlouhodobé kontrakty a investice do celé LNG infrastruktury. Současná krize zároveň ukazuje, jak citlivý je globální energetický systém na geopolitické šoky a výpadky klíčových dopravních tras.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
