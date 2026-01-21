IEA zvyšuje výhled poptávky po ropě pro rok 2026

-
IEA očekává v roce 2026 růst poptávky po ropě o 930 000 bpd, oproti dřívějším 860 000 bpd.
-
Přebytek nabídky na trhu se mírně sníží z 3,84 na 3,69 milionu bpd.
-
Současná nadbytečná nabídka drží ceny stabilní, ale situace se může změnit.
-
Vyrovnanější trh může v budoucnu vést k tlaku na růst cen ropy, pokud produkce neporoste úměrně poptávce.
-
Mezinárodní energetická agentura (IEA) zvýšila svůj odhad růstu globální poptávky po ropě pro rok 2026 na 930 000 barelů denně (bpd), což je nárůst oproti předchozí prognóze, která počítala s růstem o 860 000 bpd. Vyplývá to z jejího lednového měsíčního ropného reportu. Přestože zůstává trh v přebytku, očekává se, že bude mírně méně přesycený, než se původně odhadovalo.
Podle výpočtů agentury Reuters založených na údajích IEA by měl letos globální přebytek nabídky nad poptávkou činit 3,69 milionu barelů denně, což je mírné zúžení oproti předchozímu odhadu 3,84 milionu bpd z prosincové zprávy.
IEA ve zprávě uvedla, že aktuální nadbytek zásob sice zatím trh uklidňuje a drží ceny pod kontrolou, ale situace se může postupně měnit, pokud bude růst poptávky pokračovat a těžba se nebude zvyšovat stejným tempem.
Zvýšený výhled poptávky přichází v době, kdy ceny ropy zůstávají stabilní díky vysoké nabídce a relativně klidné geopolitické situaci. Nicméně úprava odhadu naznačuje, že trh se může v průběhu roku začít více vyrovnávat, což by mohlo v dlouhodobějším horizontu ovlivnit cenový vývoj.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI prudce vzrostla a aktuálně se obchoduje v blízkosti 60,32 USD, čímž výrazně prorazila nad obě klouzavé průměry – EMA 50 (59,65 USD) i SMA 100 (59,48 USD). Tento průraz naznačuje změnu krátkodobého trendu ve prospěch kupců. CCI dosahuje hodnoty 120,5, což značí vstup do překoupené zóny, avšak zároveň potvrzuje sílu aktuálního nákupního momenta. Momentum se pohybuje na hodnotě 99,88, což rovněž potvrzuje pozitivní impuls. Objem obchodů v posledních svíčkách výrazně vzrostl, což podporuje věrohodnost tohoto pohybu. Z technického hlediska je aktuální cenová úroveň klíčová – pokud se trhu podaří udržet nad 60 USD, může to otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k 60,80 USD či výše. Naopak návrat pod EMA a SMA by mohl znamenat falešný průraz a návrat do konsolidačního pásma.
Zdroj: xStation5
