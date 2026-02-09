Indie otevírá trh americkému sójovému oleji

-
Cena sójového oleje v USA vystoupala na nejvyšší úroveň od července díky indickému plánu snížit cla.
-
Indie je největší dovozce jedlých olejů, ale americké dodávky zatím tvoří jen malý podíl.
-
Dohoda může pomoci USA získat větší podíl na trhu a omezit importy z Jižní Ameriky.
-
Palmový olej zůstává levnější alternativou, což mu poskytuje krátkodobou konkurenční výhodu.
-
Cena sójového oleje v USA vystoupala na nejvyšší úroveň od července díky indickému plánu snížit cla.
-
Indie je největší dovozce jedlých olejů, ale americké dodávky zatím tvoří jen malý podíl.
-
Dohoda může pomoci USA získat větší podíl na trhu a omezit importy z Jižní Ameriky.
-
Palmový olej zůstává levnější alternativou, což mu poskytuje krátkodobou konkurenční výhodu.
Cena sójového oleje v USA prudce roste poté, co Indie oznámila záměr snížit nebo zcela zrušit dovozní cla na vybrané americké zemědělské produkty, včetně sójového oleje. Tento krok je součástí rámce pro předběžnou obchodní dohodu mezi oběma zeměmi, který byl zveřejněn v pátek večer v USA. Reakce trhu byla okamžitá – nejaktivněji obchodované kontrakty na sójový olej na burze v Chicagu vzrostly během dne až o 1,9 %, čímž se dostaly na nejvyšší úroveň od loňského července.
Tato rally navazuje na předchozí růst, který začal po oznámení prezidenta Trumpa, že Indie plánuje nakoupit americké produkty v hodnotě přes 500 miliard dolarů, včetně zemědělských komodit. Indie je přitom největším světovým dovozcem jedlých olejů, každoročně spotřebuje kolem 16 milionů tun rostlinných olejů, přičemž klíčové jsou dovoz palmového, slunečnicového a sójového oleje, hlavně ze zemí jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky. Podíl USA na tomto trhu je zatím zanedbatelný, v roce 2025 Indie dovezla z USA zhruba 200 tisíc tun sójového oleje.
Díky nové dohodě může dojít ke změně tržního podílu: americký sójový olej může začít vytlačovat konkurenci z Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Ceny sójového oleje v USA tak mají prostor k dalšímu růstu, zejména jakmile bude dohoda formálně uzavřena a začnou platit nižší dovozní tarify.
Podle analytika Sandeepa Bajorii ze společnosti Sunvin Group může dohoda s USA vést k omezení nákupů z Jižní Ameriky, což zvýší atraktivitu amerických dodávek.
Na trhu s palmovým olejem je situace klidnější. Nejobchodovanější futures na burze Bursa Malaysia Derivatives se drží kolem 4 184 ringgitů za tunu, tedy přibližně 1 062 USD, a zatím nevykazují výrazný růst. Palmový olej je však stále o zhruba 100 USD levnější než sójový, což podporuje jeho konkurenceschopnost. Podle Bajorii se může cena palmového oleje do konce března pohybovat v rozmezí 4 050 až 4 450 ringgitů.
Graf SOYOIL (H1)
Cena sójového oleje se na hodinovém grafu drží v silném rostoucím trendu a aktuálně se obchoduje za 56,02 USD, což představuje nejvyšší úroveň za více než půl roku. Trh je jednoznačně v býčím nastavení, což potvrzuje fakt, že cena se drží nad klouzavým průměrem EMA 50 (55,46 USD) i nad SMA 100 (54,63 USD). CCI dosahuje hodnoty 77,1, což značí, že se trh nachází v pásmu překoupenosti, ale stále pod extrémními úrovněmi. Momentum se pohybuje nad hranicí 100 (konkrétně 101,08), což ukazuje na silné a zrychlující býčí momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Ekonomický kalendář: Data NFP a report o zásobách ropy v USA 💡
Stříbro roste o 3 % 📈 Návrat býčího momenta u drahých kovů?
Ranní shrnutí: Dolar v pasti, všechny oči upřeny na NFP 🏛️ (11. února 2026)
Denní shrnutí: Slabá data z USA táhnou trhy dolů, drahé kovy znovu pod tlakem!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.